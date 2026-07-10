Σέρρες: Έρευνα και ένταση μετά από παράδοση λάθος σορού σε συγγενείς

ΕΔΕ και νομικές ενέργειες στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μετά από καταγγελία συγγενών ότι τους δόθηκε λάθος πτώμα. Οι οικογένειες και η διοίκηση αναζητούν διευκρινίσεις για την αλληλουχία των γεγονότων.

Έρευνα και διαδικασίες στο νοσοκομείο

ΕΔΕ έχει διαταχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μετά από καταγγελία συγγενών ότι τους παραδόθηκε λάθος σορός κατά τη διαδικασία παραλαβής. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου και προκάλεσε έντονη αναστάτωση στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, στις 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:22 απεβίωσε στην Παθολογική Κλινική ο 86χρονος ασθενής Β.Λ., κάτοικος Σερρών. Την ίδια ημέρα, στις 01:44 π.μ., στην ΜΕΘ κατέληξε ο 79χρονος Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης. Οι συγγενείς του Ι.Μ. παρέλαβαν τον νεκρό στις 7 Ιουλίου στις 11:00. Το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, όταν οι συγγενείς του Β.Λ. προσήλθαν για να παραλάβουν τη σορό, δήλωσαν ότι δεν αναγνώριζαν τον εκλιπόντα.

«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί...»

Η διοίκηση αναφέρει ότι ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Παράλληλα, ζητήθηκε από την οικογένεια του Ι.Μ. να προσέλθει εκ νέου για νέα αναγνώριση της σορού που εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η περίπτωση εγείρει πολλά πρακτικά και θεσμικά ερωτήματα για τη διαχείριση σορών και τις διαδικασίες ταυτοποίησης στο νοσοκομείο, καθώς και για τον τρόπο που ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι οικογένειες. Η ταφή του ενός εκ των δύο εκλιπόντων είχε ήδη πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου, πριν την εκ νέου αμφισβήτηση της ταυτοποίησης.

Ημερολόγιο γεγονότων: θάνατοι 6/7, παράδοση 7/7, αμφισβήτηση 8/7.

θάνατοι 6/7, παράδοση 7/7, αμφισβήτηση 8/7. Διοικητικές ενέργειες: ΕΔΕ, επικοινωνία με συγγενείς, πιθανές εισαγγελικές διατάξεις.

ΕΔΕ, επικοινωνία με συγγενείς, πιθανές εισαγγελικές διατάξεις. Άμεσος αντίκτυπος: ψυχολογική επιβάρυνση οικογενειών, ανάγκη για διασφάλιση διαδικασιών.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για διαφάνεια στις διαδικασίες του νοσοκομείου κατά την παράδοση σορού και για σαφήνεια ως προς τα πρωτόκολλα ταυτοποίησης. Οι πλησιέστεροι συγγενείς που εμπλέκονται αναζητούν πλέον δικαστικές και διοικητικές λύσεις για να διευκρινιστεί πλήρως τι συνέβη και, όπου απαιτηθεί, να αποδοθούν ευθύνες.

Ημερομηνία Γεγονός 06/07/2026 17:22 Θάνατος Β.Λ., 86 ετών (Παθολογική) 06/07/2026 01:44 Θάνατος Ι.Μ., 79 ετών (ΜΕΘ) 07/07/2026 11:00 Παράδοση σορού στον συγγενή του Ι.Μ. 08/07/2026 απόγευμα Συγγενείς Β.Λ. δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν τη σορό

Η εξέλιξη της ΕΔΕ και των τυχόν εισαγγελικών ενεργειών θα είναι καθοριστική για το πώς θα οριοθετηθούν τα επόμενα βήματα. Το νοσοκομείο δηλώνει πρόθεση για πλήρη διερεύνηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι οικογένειες περιμένουν απαντήσεις και, αν χρειαστεί, δικαστικές αποφάσεις για εκταφή ή άλλες ενέργειες.