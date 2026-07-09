Σέρρες: Σοβαρό λάθος ταυτοποιήσεων στο Νοσοκομείο — οικογένεια παρέλαβε άλλη σορό

Πρωτοφανές περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου συγγενείς αναγνώρισαν λάθος σορό, έχει κινητοποιήσει ΕΔΕ, Αστυνομία και πιθανή αίτηση εκταφής σε νεκροταφείο της Ξάνθης.

Σύνοψη του περιστατικού

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε δύο οικογένειες και στην τοπική κοινωνία. Την 06/07/2026 απεβίωσε στην Παθολογική κλινική ασθενής με τα αρχικά Β.Λ., κάτοικος Σερρών, ηλικίας 86 ετών. Την ίδια ημέρα, στις 01:44 π.μ., απεβίωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου άλλος ασθενής με τα αρχικά Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης, ηλικίας 79 ετών.

Στις 07/07/2026 συγγενείς του ασθενή από την Ξάνθη προσήλθαν και παρέλαβαν τη σορό, η οποία τελικά κηδεύτηκε στη συνέχεια σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη. Όταν, όμως, στις 08/07/2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ. για να αναγνωρίσουν και να παραλάβουν τη σορό, διαπίστωσαν ότι ο νεκρός που τους παρουσιάστηκε δεν ήταν ο δικός τους άνθρωπος.

Ενέργειες και συνέπειες

Η κόρη του θανόντος προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία και υπέβαλε μήνυση. Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και των διαδικαστικών λαθών που οδήγησαν στο περιστατικό.

«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.»

Ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας του θανόντος από τις Σέρρες αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή της σορού που κηδεύθηκε στο μουσουλμανικό νεκροταφείο της Ξάνθης, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους συγγενή.

Ημερομηνίες : 06/07/2026 (αποβιώσεις), 07/07/2026 (παραλαβή μιας σορού), 08/07/2026 (ανάγνωση λάθους από συγγενείς).

: 06/07/2026 (αποβιώσεις), 07/07/2026 (παραλαβή μιας σορού), 08/07/2026 (ανάγνωση λάθους από συγγενείς). Ενέργειες αρχών : ΕΔΕ από το νοσοκομείο, μήνυση από συγγενή, πιθανή αίτηση εκταφής από τον δικηγόρο.

: ΕΔΕ από το νοσοκομείο, μήνυση από συγγενή, πιθανή αίτηση εκταφής από τον δικηγόρο. Προβληματισμός: αλληλοεπικάλυψη διαδικασιών ταυτοποίησης και σεβασμός θρησκευτικών πρακτικών κατά την ταφή.

Στοιχείο Πληροφορία Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Αποβιώσαντες Β.Λ. (Σέρρες, 86 ετών), Ι.Μ. (Ξάνθη, 79 ετών) Δράσεις ΕΔΕ, καταγγελία/μήνυση, πιθανή αίτηση εκταφής

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης νεκρών και τη διαχείριση σωμάτων σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Για τους κατοίκους των Σερρών, η υπόθεση προκαλεί ανησυχία για την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των διαδικασιών σε κρίσιμες στιγμές που απαιτούν σεβασμό και ορθότητα.

Η εξέλιξη της ΕΔΕ και τυχόν δικαστικές ενέργειες αναμένονται να ρίξουν φως στα αίτια του σφάλματος και στους υπεύθυνους. Κάθε νέο στοιχείο θα καταγραφεί ώστε να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία για την τελική έκβαση της έρευνας.