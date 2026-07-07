Σιδηρόκαστρο: Ισχυρό σήμα ζήτησης στη δημοπρασία δυναμικότητας – ενισχύεται ο ρόλος του κόμβου

Η ετήσια δημοπρασία του ΔΕΣΦΑ για το Σημείο Διασύνδεσης στο Σιδηρόκαστρο κατέγραψε υψηλή δέσμευση δυναμικότητας για σειρά ετών, επιβεβαιώνοντας την κομβική θέση της πύλης προς Βουλγαρία και τον «ανανεωμένο» Κάθετο Διάδρομο.

Ισχυρή ζήτηση στη δημοπρασία και μήνυμα σταθερότητας

Σημαντική κινητικότητα κατέγραψε η ετήσια διαδικασία δέσμευσης δυναμικότητας του ΔΕΣΦΑ στο Σιδηρόκαστρο, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν εκ νέου τον ρόλο της πύλης ως βασικού εξαγωγικού σημείου προς τη Βουλγαρία και, κατ’ επέκταση, προς τις αγορές του «ανανεωμένου Κάθετου Διαδρόμου». Για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου δεσμεύθηκε ποσοστό άνω του 45% της διαθέσιμης ικανότητας μεταφοράς, στοιχείο που συντηρεί και ενισχύει τη ζήτηση για ροές φυσικού αερίου μέσα από το δίκτυο της περιοχής.

Στο Σιδηρόκαστρο «δεσμεύτηκε ποσοστό άνω του 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου».

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι λογιστικό μέγεθος· αντικατοπτρίζει την πρόθεση της αγοράς να χρησιμοποιήσει συστηματικά την τοπική πύλη, διασφαλίζοντας ορατότητα για τις εξαγωγές και αναβαθμίζοντας το αποτύπωμα της περιοχής στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Δήμου Σιντικής, πρόκειται για ένδειξη συνέχειας στη λειτουργία ενός κρίσιμου διασυνδετικού σημείου, με θετικές προοπτικές για υποστηρικτικές υπηρεσίες, μεταφορές και τεχνικά επαγγέλματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των υποδομών.

Ποσοστά δέσμευσης και χρονικός ορίζοντας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η εικόνα ανά περίοδο αποτυπώνεται ως εξής:

Περίοδος Δέσμευση Σημειώσεις 2026/2027 – 2029/2030 46% της προσφερόμενης δυναμικότητας Ισχυρή βάση ζήτησης για τετραετία 2030/2031 26% Διατήρηση ενδιαφέροντος και μετά το 2030 Έως 2040/2041 Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις Συνέχεια χρήσης της πύλης σε βάθος χρόνου

Η κατανομή αυτή δείχνει ότι η αγορά «κλειδώνει» χωρητικότητα όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στοιχείο που σταθεροποιεί τον ρόλο του Σιδηροκάστρου ως διαβαλκανικού μοχλού για διασυνοριακές ροές.

Ειδικό βάρος της συμμετοχής DEPΑ Εμπορίας – Atlantic SEE

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη δέσμευση από το σχήμα ΔΕΠΑ Εμπορίας – Atlantic SEE LNG Trade, το οποίο εξασφάλισε περί τα 13 GWh/ημέρα (ή 4,7 TWh ετησίως). Δεδομένου ότι η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα της πύλης ανέρχεται έως και σε 100 GWh/ημέρα, η συγκεκριμένη κατοχύρωση αντιστοιχεί περίπου στο 13% της θεωρητικής ανώτατης ικανότητας και, με βάση το συνολικό ποσοστό δέσμευσης για την τετραετία, σε περίπου 28% του συνόλου των δεσμευμένων ποσοτήτων. Η παρουσία αυτή ερμηνεύεται από την αγορά ως σαφές μήνυμα για ενίσχυση ροών LNG στην ευρύτερη περιοχή μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο.

Η τοποθέτηση τέτοιων ποσοτήτων δημιουργεί σταθερότερη «γραμμή» τροφοδοσίας, ευνοώντας τον σχεδιασμό για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη ζώνη του Σιδηροκάστρου. Έμμεσα, αυτό αφορά εργασίες logistics, συντήρησης, ασφαλείας και υποστήριξης πεδίου, που συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία της πύλης και τις ανάγκες των χρηστών του δικτύου.

Τι σημαίνει για το Σιδηρόκαστρο

Για την τοπική κοινωνία, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μεταφράζεται σε:

Συνέχιση της υψηλής χρήσης των ενεργειακών υποδομών της περιοχής, με ενίσχυση του ρόλου του Σημείου Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου .

. Προοπτική διατηρήσιμης τεχνικής και υποστηρικτικής απασχόλησης γύρω από τη λειτουργία και την ασφάλεια του δικτύου.

Καλύτερη προβλεψιμότητα για τις τοπικές επιχειρήσεις που συνδέονται με υπηρεσίες μεταφοράς, προμηθειών και έργων πεδίου.

Παράλληλα, ο σταθερός ρόλος της πύλης θωρακίζει τη συμβολή της περιοχής στην ασφάλεια εφοδιασμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναβαθμίζοντας την εικόνα του Σιδηροκάστρου ως σημείου-κλειδιού για διασυνοριακές ροές.

Ο «ανανεωμένος» Κάθετος Διάδρομος και το νέο πλαίσιο

Η συγκεκριμένη δημοπρασία ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε με το νέο καθεστώς που συμφωνήθηκε μεταξύ των Διαχειριστών των χωρών του Διαδρόμου και της Κομισιόν στα τέλη Μαρτίου στην Αθήνα. Το χρονοδιάγραμμα αυτό συνέβαλε ώστε να αποτυπωθεί μετρημένα η ζήτηση, προσφέροντας μια καθαρή ένδειξη για το πώς οι χρήστες βλέπουν τη διασύνδεση Ελλάδας–Βουλγαρίας στα επόμενα χρόνια. Η μέτρηση της αγοράς μέσω της δέσμευσης χωρητικότητας λειτουργεί ως «βαρόμετρο» για επόμενα εμπορικά βήματα και βελτιστοποιήσεις ροών στον άξονα του Διαδρόμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η περιοχή μας παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων: η σταθερή χρήση του σημείου Σιδηροκάστρου επιβεβαιώνει ότι η τοπική υποδομή αποτελεί βασικό κρίκο στην αλυσίδα μεταφοράς φυσικού αερίου προς τα βόρεια. Η διατήρηση αυτής της θέσης εξαρτάται από τη συνεπή λειτουργία, την ασφάλεια και την τεχνική ετοιμότητα – παράγοντες που μέχρι στιγμής υπηρετούνται με συνέπεια.

Τοπικές προτεραιότητες και επόμενα βήματα

Η «επόμενη μέρα» για το Σιδηρόκαστρο σημαίνει συνέχιση της καλής συνεργασίας μεταξύ διαχειριστή, χρηστών και τοπικών φορέων, με έμφαση στην ασφαλή και αποδοτική διαχείριση των ροών. Οι δεσμεύσεις έως και το 2040/2041 προσδίδουν βάθος στον προγραμματισμό και λειτουργούν ως σήμα σταθερότητας για έναν κρίσιμο διάδρομο που διασυνδέει τον ελλαδικό χώρο με τις αγορές του βορρά.

Με τα σημερινά δεδομένα, η τοπική πύλη διατηρεί πλήρως τον ρόλο της. Η καταγεγραμμένη ζήτηση, τα συγκεκριμένα ποσοστά δέσμευσης και οι σαφείς εμπορικές τοποθετήσεις συνθέτουν μια εικόνα συνέχειας. Για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, το ζητούμενο είναι η σταθερή ροή εργασιών, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και η ομαλή καθημερινότητα γύρω από μια υποδομή που αποδεδειγμένα παραμένει ενεργή και χρήσιμη για το σύνολο της περιφέρειας.