Σητεία: Αναστάτωση μετά την αποφυλάκιση καθηγητή που έχει καταδικαστεί για ασέλγεια

Η απόφαση για αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους του 45χρονου καθηγητή που πρωτοδίκως καταδικάστηκε σε 18 χρόνια προκάλεσε έντονη ανησυχία σε οικογένειες θυμάτων και γονείς στη Σητεία. Η μητέρα ενός κοριτσιού εκφράζει δημόσια φόβο και αμφιβολίες για την προστασία των παιδιών.

Αποτέλεσμα πρωτοβάθμιας καταδίκης και νέα εξέλιξη

Η τοπική κοινωνία της Σητείας συγκλονίστηκε ξανά μετά την απόφαση του δικαστηρίου να επιτρέψει την αποφυλάκιση, με περιοριστικούς όρους, του 45χρονου μαθηματικού που πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ασέλγειας σε βάρος μαθητριών. Ο εκπαιδευτικός είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάιο του 2026 σε 18 χρόνια κάθειρξη (αρχική ποινή 24 ετών) από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, μετά από καταγγελίες πρώην μαθητριών του.

Η απόφαση για αποφυλάκιση, που ελήφθη πρόσφατα και αφορά την προφυλάκιση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί γονείς και κάτοικοι εκφράζουν ανασφάλεια για την επιστροφή του κατηγορουμένου στην κοινωνία ενώ η υπόθεση δεν έχει οριστικά κριθεί.

Αντιδράσεις οικογενειών και κοινής γνώμης

Μητέρα ενός από τα θύματα, σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει το συναισθηματικό φορτίο που αφήνει η εξέλιξη της υπόθεσης και αμφιβάλλει για την επάρκεια των μέτρων προστασίας για τα θύματα:

«Νιώθω απογοήτευση, αγωνία και ανασφάλεια»

Στην ανακοίνωση της η μητέρα σημειώνει ότι σέβεται τη Δικαιοσύνη και αναγνωρίζει το δικαίωμα έφεσης, αλλά ως γονιός εκφράζει την ανησυχία της για την ψυχική ασφάλεια των παιδιών και διερωτάται αν τα θύματα έχουν επαρκή προστασία στην τρέχουσα φάση.

Τοπικές συνέπειες και ζητήματα εμπιστοσύνης

Για την κοινότητα της Σητείας, η υπόθεση δεν είναι απλώς νομική υπόθεση αλλά αφορά την καθημερινότητα στα σχολεία, την εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και την ασφάλεια των μαθητών. Η αποφυλάκιση ενός ανθρώπου που έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως θέτει ερωτήματα ως προς το πότε και πώς εφαρμόζονται μέτρα προστασίας για τα θύματα και ποιες είναι οι διαδικασίες ενημέρωσης των τοπικών υπηρεσιών και των οικογενειών.

Θύματα: Τρεις μαθητές έχουν καταθέσει καταγγελίες, σύμφωνα με το πρωτόδικο δικαστήριο.

Τρεις μαθητές έχουν καταθέσει καταγγελίες, σύμφωνα με το πρωτόδικο δικαστήριο. Ποινή πρωτοδίκως: 18 χρόνια κάθειρξη (αρχική 24 έτη).

18 χρόνια κάθειρξη (αρχική 24 έτη). Νέα εξέλιξη: Αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Χρονολογική επισκόπηση

Ημερομηνία Γεγονός Μάιος 2026 Πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση: 18 χρόνια κάθειρξη. Ιούλιος 2026 Αποφασίστηκε η αποφυλάκιση του κατηγορουμένου με περιοριστικούς όρους, εν αναμονή της έφεσης.

Η προσοχή της τοπικής κοινωνίας στρέφεται πλέον στη διαδικασία της έφεσης και στα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η προστασία και η ψυχική αποκατάσταση των θυμάτων. Το ζήτημα θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση από γονείς, εκπαιδευτικούς και τοπικές αρχές.

Ενώ η Δικαιοσύνη ακολουθεί τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, στη Σητεία πολλοί κάτοικοι ζητούν σαφείς απαντήσεις για την εφαρμογή περιοριστικών όρων και για τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές υπηρεσίες μπορούν να στηρίξουν τα θύματα και τις οικογένειές τους στο επόμενο διάστημα.