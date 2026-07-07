Σκόπελος: Τι σημαίνει για το Αιγαίο το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ–Τουρκίας για τα F‑35

Η συζήτηση Τραμπ–Ερντογάν για κυρώσεις και F‑35 επανέρχεται, με καθοριστικό εμπόδιο το Κογκρέσο. Ποιες είναι οι νομικές οδοί και γιατί αφορά και τις Σποράδες.

Το διεθνές πλαίσιο και το διακύβευμα για το Αιγαίο

Η επανεκκίνηση της συζήτησης για τα F‑35 ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία, όπως προέκυψε από τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ–Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα με σαφείς προεκτάσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Η Άγκυρα, μετά τον αποκλεισμό της λόγω της προμήθειας των S‑400, επιδιώκει την επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πρόθυμος να εξετάσει την άρση των κυρώσεων, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει επανένταξη στο F‑35.

Για τους κατοίκους της Σκοπέλου και συνολικά των Σποράδων, η εξέλιξη αυτή δεν είναι μια μακρινή διπλωματική λεπτομέρεια. Η ισορροπία ισχύος στην περιοχή, όπως διαμορφώνεται από αποφάσεις για εξοπλιστικά και συμμαχικές σχέσεις, επηρεάζει το περιβάλλον ασφάλειας, τις θαλάσσιες και εναέριες γραμμές και την αίσθηση σταθερότητας που στηρίζει τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Ο «σκόπελος» του Κογκρέσου και ο νόμος CAATSA

Παρά τα θετικά μηνύματα από την Άγκυρα, η διαδικασία δεν είναι μονοσήμαντη. Το νομικό πλαίσιο στις ΗΠΑ, και ειδικά ο νόμος CAATSA, περιορίζει την προεδρική αυτονομία στην άρση κυρώσεων που επιβλήθηκαν για αμυντικές συναλλαγές με τη Ρωσία. Όπως αναφέρεται σαφώς στην πηγή, υπάρχουν περιοριστικά θεσμικά βήματα που δεν παρακάμπτονται εύκολα.

«Η άρση των κυρώσεων δεν αποτελεί απλή πολιτική απόφαση, καθώς ο νόμος CAATSA θεσπίστηκε από το Κογκρέσο για να περιορίζει την εξουσία του προέδρου να αίρει μονομερώς κυρώσεις για αμυντικές συναλλαγές με τη Ρωσία.»

Η Άγκυρα επενδύει διπλωματικά στο αφήγημα επιστροφής της ως βασικού συμμάχου, με το ζήτημα των F‑35 να αποτελεί το πιο χειροπιαστό τεστ αυτής της στρατηγικής. Ωστόσο, οι διαδικασίες που απαιτούνται στην Ουάσιγκτον δείχνουν ότι η όποια μεταβολή δεν είναι άμεση.

Οι δύο οδοί για την άρση κυρώσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο CAATSA προβλέπει δύο συγκεκριμένους μηχανισμούς για την άρση των μέτρων, αμφότεροι με υψηλό πολιτικό και νομικό φραγμό:

Μηχανισμός Προϋπόθεση Εξαίρεση με έγκριση Κογκρέσου Απαιτείται θετική στάση από Γερουσία και Βουλή, άρα διακομματική συναίνεση Πιστοποίηση μη κατοχής S‑400 Η Τουρκία πρέπει να αποδείξει ότι δεν κατέχει πλέον τα S‑400

Και οι δύο οδοί περιορίζουν τον μονομερή χειρισμό από τον Λευκό Οίκο. Ακόμη κι αν υπάρχει πολιτική βούληση, η πορεία περνά αναγκαστικά από το Κογκρέσο, το οποίο στο παρελθόν έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προστασία της τεχνολογίας των F‑35.

Γιατί αφορά τη Σκόπελο

Η συζήτηση για τα F‑35 δεν είναι αφηρημένη για τα νησιά του Βορείου Σποραδικού. Η σταθερότητα στο Αιγαίο τροφοδοτεί τον πυρήνα της τοπικής ζωής: τουρισμός, μετακινήσεις, αλιεία, διασυνδέσεις με χερσαία και νησιωτικά κέντρα. Κάθε μετατόπιση στις ελληνοτουρκικές ισορροπίες, ιδίως γύρω από προηγμένα οπλικά συστήματα, επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας και την προοπτική επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες.

Η ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος κυρώσεων προς την Τουρκία μπορεί να αυξήσει τη ρευστότητα στο περιφερειακό περιβάλλον.

Η μη άμεση δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα F‑35, λόγω των θεσμικών εμποδίων, λειτουργεί ως παράγοντας επιβράδυνσης εξελίξεων.

Η γεωπολιτική ένταση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, που αναβαθμίζει την αξία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ, προσδίδει βάθος χρόνου στη διαπραγμάτευση.

Τι μένει ανοιχτό

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η διάθεση επαναπροσέγγισης μπορεί να μεταφραστεί σε πράξεις. Όπως σημειώνεται, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να αρθούν, δίχως όμως να επιβεβαιώσει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F‑35. Η Άγκυρα, από την πλευρά της, επιδιώκει θετικό αποτέλεσμα, αξιοποιώντας την τρέχουσα συγκυρία για να εδραιώσει το προφίλ της ως εταίρου με αυξημένη στρατηγική σημασία.

Για τη Σκόπελο, το συμπέρασμα είναι πρακτικό: η τοπική κοινωνία και οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν ψύχραιμα τις εξελίξεις, αντιλαμβανόμενοι ότι ο ρυθμός τους θα καθοριστεί από τις αμερικανικές θεσμικές διαδικασίες. Μέχρι νεωτέρας, οι ισορροπίες δεν αλλάζουν αυτόματα· όμως το πεδίο παραμένει δυναμικό και απαιτεί διαρκή ενημέρωση.