Σοκ στη Ρόδο: 17χρονη κατήγγειλε άγριο ξυλοδαρμό από τον 23χρονο σύντροφό της

Ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει πάνω από δέκα τραύματα σε 17χρονη, που σύμφωνα με την καταγγελία δέχθηκε επί ώρες χτυπήματα από τον 23χρονο σύντροφό της. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και απομακρύνθηκε με περιοριστικούς όρους.

Σοβαρές κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία

Στη Ρόδο αναπτύσσεται υπόθεση που έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία: μια 17χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα εκτεταμένης σωματικής βίας από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέγραψε περισσότερα από δέκα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος της ανήλικης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό ξεκίνησε τη νύχτα της 20ής προς 21η Ιουνίου. Τα πρώτα συμπτώματα της σύγκρουσης παρατηρήθηκαν σε κατάστημα της Ρόδου, όπου ο 23χρονος επιτέθηκε στην ανήλικη λόγω έντονης ζήλιας και θαμώνες παρενέβησαν για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο κύριος όγκος της κακοποίησης ακολούθησε όταν επέστρεψαν στο σπίτι όπου φιλοξενούνταν.

«Με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια»

Στην κατάθεσή της η 17χρονη περιγράφει ότι από περίπου τις 03:30 τα ξημερώματα έως τις 09:00 δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα. Αναφέρει ακόμη ότι ο κατηγορούμενος έφτασε να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο και ότι για ένα διάστημα κρατούσε μαχαίρι, στοιχείο που της προκάλεσε φοβία, χωρίς ωστόσο, όπως ανέφερε, να την απειλήσει άμεσα κρατώντας το μαχαίρι εναντίον της.

Η ίδια κατέθεσε επίσης ότι είχαν προηγηθεί περιστατικά βίας από τον ίδιο άνδρα, τα οποία ωστόσο η νεαρή είχε συγχωρήσει στο παρελθόν. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, παραδεχόμενος μόνον ότι την έσπρωξε κατά τη διάρκεια ενός καβγά ζηλοτυπίας.

Δικαστική εξέλιξη και επιπτώσεις

Το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η υπόθεση παραμένει ενεργή ενώ αναμένονται οι περαιτέρω ενέργειες των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτελεί κρίσιμο τεκμήριο για την πορεία της δικογραφίας και τροφοδοτεί τις έρευνες για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ηλικία θύματος: 17 ετών

17 ετών Ηλικία κατηγορουμένου: 23 ετών

23 ετών Χρόνος περιστατικού: 20 προς 21 Ιουνίου, περίπου 03:30–09:00

20 προς 21 Ιουνίου, περίπου 03:30–09:00 Ιατροδικαστικό εύρημα: πάνω από 10 τραύματα

Στιγμή Σύνοψη Κατά τη διάρκεια βραδινής διασκέδασης Αρχικό χαστούκι έξω από κατάστημα λόγω ζηλοτυπίας Πρωινές ώρες στο σπίτι Επανειλημμένα χτυπήματα, τραυματισμοί και χρήση μαχαιριού ως αντικειμένου φόβου

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας των ανηλίκων και της ευρύτερης ενημέρωσης για τη διαδικασία καταγγελίας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Για τους κατοίκους της Ρόδου, αντίστοιχα περιστατικά υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα εγρήγορσης των πολιτών και άμεσης παρέμβασης όταν γίνονται αντιληπτά περιστατικά βίας σε δημόσιους χώρους.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και η δικογραφία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στη νομική διαδικασία. Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες που μπορούν να συνεισφέρουν στην εξακρίβωση των γεγονότων καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία.