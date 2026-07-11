Θρήνος στη Θεσσαλονίκη: 15χρονη αθλήτρια σκοτώθηκε σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο

Τραγωδία στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης: η 15χρονη Άννα-Μαρία, ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε ο πατέρας της με απορριμματοφόρο. Ο πατέρας καταγγέλλει ότι το όχημα τους χτύπησε από πίσω.

Συνεχίζεται η διερεύνηση του δυστυχήματος

Βαρύ πένθος σκεπάζει την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το πρωί της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Η 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη, αθλήτρια του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, υπέκυψε στα τραύματά της αφού η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του δήμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές και τη μαρτυρία του πατέρα, η σύγκρουση ήταν σφοδρή: το δίκυκλο ανατράπηκε, προσέκρουσε σε μεταλλικό στηθαίο και η νεαρή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» σε κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε. Ο πατέρας υπέστη ελαφρά τραύματα.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου... Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε»

Η οικογένεια, οι συμπαίκτριες και η διοίκηση του ΠΑΟΚ εξέφρασαν τη βαθιά τους οδύνη. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού αγώνα στη Βουλγαρία και ότι οι αθλήτριες θα τιμήσουν τη μνήμη της νεαρής φορώντας μαύρα περιβραχιόνια. Η ακριβής ώρα και ο τόπος της κηδείας θα ανακοινωθούν από τον σύλλογο.

Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα

Χρόνος συμβάντος : λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι.

: λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι. Τοποθεσία : Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς ανατολικά, έξοδος Νεάπολη.

: Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς ανατολικά, έξοδος Νεάπολη. Οχήματα: μοτοσικλέτα με οδηγό τον πατέρα και απορριμματοφόρο του δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Η μαρτυρία του πατέρα, που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα, αναφέρει χτύπημα από πίσω, με αποτέλεσμα την εκτίναξη του οχήματος. Τα ευρήματα από τη σκηνή, καθώς και οι ενδεχόμενες καταγραφές (κάμερες κυκλοφορίας ή οχήματος) θα αξιολογηθούν από την Τροχαία.

Στοιχείο Πληροφορία Θύμα Άννα-Μαρία Πανταζώνη, 15 ετών Συνοδηγός/Οδηγός Πατέρας, 56 ετών (τραυματίας ελαφρά) Τόπος νοσηλείας Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς Εμπλεκόμενο όχημα Απορριμματοφόρο δήμου Θεσσαλονίκης

Η τοπική κοινωνία και οι ομάδες στις οποίες ανήκε η άτυχη νεαρή αναζητούν απαντήσεις και την απονομή ευθυνών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν στοιχεία που θα καθορίσουν τυχόν ποινικές ή διοικητικές ευθύνες. Η διαχείριση των απορριμματοφόρων σε αστικές αρτηρίες και οι συνθήκες κυκλοφορίας για δίκυκλα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης, ειδικά για τους κατοίκους που κινούνται καθημερινά στην περιοχή.

Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, το περιστατικό επισημαίνει την ανάγκη προσοχής σε δρόμους με μεγάλο όγκο οχημάτων, καθώς και την αναγκαιότητα συνεκτίμησης των κινδύνων όταν κινούνται μικρά οχήματα κοντά σε βαριά οχήματα του δήμου. Οποιοσδήποτε πληροφορείται κάτι σχετικά με το περιστατικό καλείται να επικοινωνήσει με την Τροχαία για να συνδράμει στην έρευνα.

Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από τις δηλώσεις του πατέρα και τις ανακοινώσεις φορέων που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής. Η έρευνα των αρχών θα ρίξει φως στα αίτια και θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες.