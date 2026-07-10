Σοκ στις Σέρρες: Οικογένεια παρέλαβε λάθος σορό — διατάχθηκε ΕΔΕ στο νοσοκομείο

Μια οικογένεια στις Σέρρες ανακάλυψε ότι το πτώμα που της δόθηκε δεν ήταν του δικού της ανθρώπου. Το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και η υπόθεση προωθείται στην Εισαγγελία.

Σοβαρή διαρροή ταυτοπροσωπίας σε νεκροτομείο του Γ.Ν. Σερρών

Στις Σέρρες ξέσπασε θόρυβος μετά την ανακάλυψη ότι σε οικογένεια που προσήλθε για να παραλάβει τη σορό συγγενούς της, δόθηκε σκελετός άλλου άνδρα. Το περιστατικό κατέληξε σε καταγγελία στην Αστυνομία και σε ελεγκτική διαδικασία από τη διοίκηση του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, στις 6 Ιουλίου 2026 κατέληξε στην Παθολογική Κλινική ένας 86χρονος κάτοικος Σερρών (Β.Λ.), ενώ την ίδια ημερομηνία, στις 01:44, απεβίωσε στη ΜΕΘ 79χρονος κάτοικος Ξάνθης (Ι.Μ.). Οι οικείοι του δεύτερου προέβησαν σε αναγνώριση και παρέλαβαν τη σορό στις 7 Ιουλίου, που στη συνέχεια ετάφη.

«Διατάχθηκε ΕΔΕ για την υπόθεση», αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου.

Το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, όταν οι συγγενείς του Β.Λ. προσήλθαν για να παραλάβουν τη σορό, διαπίστωσαν ότι το σώμα που τους παρουσίασαν δεν ήταν του δικού τους ανθρώπου. Η κόρη του θανόντος, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, τόνισε αμέσως ότι δεν αναγνωρίζει τον πατέρα της και ενημέρωσε την Αστυνομία. Ακολούθησε η υποβολή μήνυσης.

Η οικογένεια σκοπεύει να ζητήσει από την Εισαγγελία άδεια για εκταφή σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η ταφείσα σορός σε μουσουλμανικό κοιμητήριο της Ξάνθης ανήκει στον συγγενή τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ζήτησε επίσης από την οικογένεια του αποβιώσαντος από την Ξάνθη να επανέλθει για νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει στο ίδρυμα.

Το συμβάν εγείρει πρακτικά και ηθικά ζητήματα για τους κατοίκους της περιοχής: ασφαλής ταυτοποίηση νεκρών, τήρηση πρωτοκόλλων στο νεκροτομείο, και σεβασμός στις θρησκευτικές διαδικασίες ταφής. Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση θα προσπαθήσει να αποσαφηνίσει πότε και πώς προέκυψε η σύγχυση, ποιοι χειρίστηκαν τις σορούς και αν υπήρξε ανθρώπινο ή συστημικό λάθος.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους: Οποιοσδήποτε πρόκειται να παραλάβει σορό πρέπει να ζητά λεπτομερή ενημέρωση από το νοσοκομείο και να διατηρεί επαφές με τον νομικό του σύμβουλο σε περίπτωση αμφιβολίας.

Οποιοσδήποτε πρόκειται να παραλάβει σορό πρέπει να ζητά λεπτομερή ενημέρωση από το νοσοκομείο και να διατηρεί επαφές με τον νομικό του σύμβουλο σε περίπτωση αμφιβολίας. Διοικητικά βήματα: Η ΕΔΕ και οι εισαγγελικές ενέργειες θα καθορίσουν τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες.

Η ΕΔΕ και οι εισαγγελικές ενέργειες θα καθορίσουν τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες. Θρησκευτική ευαισθησία: Αν επιβεβαιωθεί λάθος ταφής σε μουσουλμανικό νεκροταφείο, η εκταφή απαιτεί προσεκτική νομική και θρησκευτική διαχείριση.

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές και τα νομικά επιτελεία των οικογενειών. Το επόμενο στάδιο αναμένεται να καθοριστεί από τα ευρήματα της ΕΔΕ και από όσα αποφανθεί ο εισαγγελέας στην περίπτωση που ζητηθεί εκταφή για περαιτέρω ταυτοποίηση.