Σοκ στις Σέρρες: Οικογένεια παρέλαβε λάθος σορό — ΕΔΕ και νομικές ενέργειες

Οικογένεια στις Σέρρες διαπίστωσε ότι ο νεκρός που της παρουσιάστηκε δεν ήταν συγγενής της. Το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και οι οικείοι κατέθεσαν μήνυση.

Λάθος ταφή ή αναγνώριση; Το χρονικό του λάθους

Στις Σέρρες προκλήθηκε έντονη αναστάτωση όταν συγγενείς άνδρα που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης πήγαν για να παραλάβουν τη σορό και διαπίστωσαν ότι το σώμα που τους παρουσίασαν δεν ταυτιζόταν με τον δικό τους άνθρωπο. Η κόρη του θανόντος, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης στο νεκροτομείο, δήλωσε αμέσως ότι το πτώμα δεν ήταν του πατέρα της και ειδοποίησε τις αρχές.

Η διοίκηση του νοσοκομείου, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να εντοπιστούν ευθύνες και να διαλευκανθούν τα γεγονότα. Παράλληλα, οι συγγενείς έχουν προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία και ο νομικός τους εκπρόσωπος θα ζητήσει εισαγγελική άδεια για πιθανή εκταφή σε περίπτωση που το υπό έλεγχο πτώμα έχει ήδη ταφεί αλλού.

«Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων…»

Σύμφωνα με την ανακοινωθείσα ενημέρωση του νοσοκομείου, δύο ασθενείς κατέληξαν με διαφορά ωρών την ίδια ημέρα: ένας ηλικίας 86 ετών κάτοικος Σερρών και ένας 79 ετών κάτοικος Ξάνθης. Οι συγγενείς του δεύτερου προσήλθαν και παρέλαβαν τον νεκρό, ενώ την επόμενη ημέρα οι δικοί του Σερραίου δεν αναγνώρισαν τη σορό που τους παρουσιάστηκε.

Τοπικές επιπτώσεις και νομικές διαδικασίες

Το γεγονός εγείρει σοβαρά ζητήματα για τη διαχείριση σορών σε δημόσιες υπηρεσίες, την ταυτοποίηση πριν την παράδοση και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή τέτοιων σφαλμάτων. Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση δηλώνει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερους ελέγχους σε νοσοκομειακές διαδικασίες που αφορούν ευάλωτες στιγμές των οικογενειών.

ΕΔΕ διατάχθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

διατάχθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Οι συγγενείς υπέβαλαν μήνυση και θα ζητήσουν εισαγγελική άδεια για εκταφή, εφόσον χρειαστεί.

και θα ζητήσουν εισαγγελική άδεια για εκταφή, εφόσον χρειαστεί. Παραμένει σε εξέλιξη η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων οικογενειών και της διοίκησης για επανεξέταση της αναγνώρισης.

Στοιχεία περιστατικού

Ημερομηνία Γεγονός Στοιχεία 06/07/2026 Θάνατοι στο νοσοκομείο Ασθενής Β.Λ., 86, Σέρρες · Ασθενής Ι.Μ., 79, Ξάνθη 07/07/2026 Παράδοση σορού Συγγενείς Ι.Μ. παρέλαβαν τον νεκρό 08/07/2026 Αναγνώριση απορρίφθηκε Συγγενείς Β.Λ. δεν αναγνώρισαν τη σορό

Η έρευνα συνεχίζεται και οι τοπικοί φορείς καλούνται να παρακολουθήσουν στενά τις εξελίξεις ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση και η απονομή ευθυνών, αν προκύψουν. Οι εμπλεκόμενες οικογένειες αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και τις ενδεχόμενες εισαγγελικές αποφάσεις.

Σημείωση για τους αναγνώστες: Οποιαδήποτε νέα στοιχεία ανακοινωθούν επισήμως από τη διοίκηση του νοσοκομείου ή τις αρχές θα δημοσιοποιηθούν για την πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας.