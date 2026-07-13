Σοβαρή κατάσταση 4χρονου μετά από πνιγμό σε πισίνα· νοσηλεύεται στην Αθήνα και στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου

Τετραετές παιδί, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα στην Καστοριά, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παίδων του Ιπποκράτειου. Οι γιατροί διεξήγαγαν παρατεταμένη ΚΑΡΠΑ πριν τη διακομιδή.

Κρίσιμη κατάστασή 4χρονου μετά από περιστατικό σε πισίνα στην Καστοριά

Τετραετές παιδί μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από σοβαρό συμβάν σε πισίνα στην περιοχή της Καστοριάς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή ως αποτέλεσμα πνιγμού και έλαβε παρατεταμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο τοπικό νοσοκομείο πριν διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί είχε φτάσει στην Καστοριά από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του για διακοπές σε οικείο πρόσωπο. Χθες το απόγευμα ξέφυγε από την επίβλεψη και βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Αφού ανασύρθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέπνεε και οι γιατροί που έσπευσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προχώρησαν σε παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες απέδωσαν και επέτρεψαν τη διασωλήνωση και τη μεταφορά του στο Ιπποκράτειο.

Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται σταθερή υπό καταστολή, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Το περιστατικό αναδεικνύει πολλαπλές τοπικές προκλήσεις γύρω από την ασφάλεια των παιδιών και την πρόσβαση σε εξειδικευμένες μονάδες εντατικής θεραπείας στην περιφέρεια.

Άμεση ιατρική παρέμβαση: Παρατεταμένη ΚΑΡΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς πριν τη διακομιδή.

Παρατεταμένη ΚΑΡΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς πριν τη διακομιδή. Διακομιδή στη Θεσσαλονίκη: Διασωλήνωση και μεταφορά στο Ιπποκράτειο λόγω ανάγκης ΜΕΘ παιδιών.

Διασωλήνωση και μεταφορά στο Ιπποκράτειο λόγω ανάγκης ΜΕΘ παιδιών. Προέλευση οικογένειας: Το παιδί επισκέφθηκε την Ελλάδα από τη Ρωσία για διακοπές με τη μητέρα του.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της συνεπούς επιτήρησης παιδιών κοντά σε υδάτινες εγκαταστάσεις και την αναγκαιότητα επαρκών μέτρων ασφαλείας σε ιδιωτικές και κοινόχρηστες πισίνες. Επίσης αναδεικνύει την κρίσιμη αξία της εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες πρώτων βοηθειών και ανάνηψης, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα μπορεί να καθυστερήσει.

Ημερομηνία Γεγονός Χτες (απόγευμα) Πτώση παιδιού σε πισίνα — απώλεια αισθήσεων Άμεση Παρατεταμένη ΚΑΡΠΑ στο ΓΝ Καστοριάς — επαναφορά Χτες βράδυ Διασωλήνωση και διακομιδή στο Ιπποκράτειο

Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την αιτιολογία του περιστατικού ή την κατάσταση των οικείων. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη με ανησυχία, ενώ οι αρχές υγείας υπενθυμίζουν την ανάγκη ετοιμότητας και πρόληψης σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν υδάτινες εγκαταστάσεις.

Συστάσεις για τους κατοίκους και επισκέπτες:

Μη φύγετε ποτέ από την επίβλεψη μικρών παιδιών κοντά σε νερό.

Εξασφαλίστε φράχτες ή προστατευτικά γύρω από πισίνες.

Εκπαιδευτείτε σε βασικές δεξιότητες ανάνηψης και ΚΑΡΠΑ.

Η οικογένεια του παιδιού λαμβάνει υποστήριξη και οι ιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την παρακολούθηση στη ΜΕΘ.