Σοβαρός τραυματισμός σε χωράφι της Χίου: μπετόβεργα διαπέρασε την κοιλιακή χώρα άνδρα

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή το πρωί κοντά στο φράγμα Ζυφιά, όταν έπεσε πάνω σε περίφραξη και μπετόβεργα τον διαπέρασε από την κοιλιά έως το στήθος. Στο σημείο επενέβησαν πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και αστυνομία, και ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Χίου.

Σύντομη περιγραφή του περιστατικού

Πρωινό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στο εσωτερικό νησίου, όταν άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του, κοντά στο φράγμα Ζυφιά, έπαθε σοβαρό τραυματισμό. Από την πτώση πάνω στην μεταλλική περίφραξη μία μπετόβεργα διαπέρασε την κοιλιακή χώρα του και εξήλθε από τον θώρακα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ώρα : λίγο πριν τις 9:00 το πρωί της Κυριακής.

: λίγο πριν τις 9:00 το πρωί της Κυριακής. Τοποθεσία : χωράφι κοντά στο φράγμα Ζυφιά, Χίος.

: χωράφι κοντά στο φράγμα Ζυφιά, Χίος. Αποτέλεσμα: σοβαρός τραυματισμός με εισβολή μπετόβεργας στην κοιλιακή χώρα.

Επέμβαση των αρχών και μεταφορά

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κινητοποίησε τρία οχήματα καθώς και διασωστικό όχημα, ενώ παράλληλα κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προέβησαν στην κοπή της μπετόβεργας επί τόπου, ώστε να γίνει δυνατή η ασφαλής και σταθερή μεταφορά του τραυματία.

Κατά τη διακομιδή προς το Νοσοκομείο Χίου, το ασθενοφόρο συνοδεύτηκε από οχήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής με στόχο την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγείας. Στο νοσοκομείο, και κατόπιν εντολής των θεραπόντων ιατρών, οι πυροσβέστες προχώρησαν ξανά σε περαιτέρω κοπή τμήματος της μπετόβεργας, για να διευκολυνθεί η χειρουργική αντιμετώπιση.

Ιατρική αντιμετώπιση και τοπικές συνέπειες

Ο τραυματίας εισήχθη σε χειρουργείο στο Νοσοκομείο Χίου για άμεση ιατρική φροντίδα. Δεν υπάρχουν στη διάθεση μας περαιτέρω πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του πέραν του ότι χειρουργήθηκε. Το περιστατικό υπογραμμίζει τον κίνδυνο που εμπεριέχουν οι εργασίες σε χωράφια με πρόχειρες κατασκευές και μεταλλικές περιφράξεις, ειδικά όταν δεν τηρούνται μέτρα ασφαλείας ή όταν η πρόσβαση στο σημείο είναι δύσκολη.

Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση έχει πρακτικές επιπτώσεις: ενισχύει την ανάγκη ελέγχου των θερμοκηπίων και περιφράξεων, την τήρηση κανόνων ασφάλειας στην εργασία και την ετοιμότητα για ταχύτερη παροχή βοήθειας σε απομακρυσμένα σημεία.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε απομακρυσμένο χώρο: καλέστε πρώτα την Πυροσβεστική (199) και το ΕΚΑΒ (166) και καθοδηγήστε τα συνεργεία για το ακριβές σημείο.

Μην επιχειρήσετε αφαίρεση αντικειμένων που διαπερνούν το σώμα — αυτή πρέπει να γίνει μόνο υπό ιατρικές οδηγίες.

Επιμεληθείτε τακτικούς ελέγχους στις περιφράξεις και στις κατασκευές του αγρού σας, ειδικά πριν από εργασίες συντήρησης ή συγκομιδής.

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Το περιστατικό καταγράφεται ως ένα από τα σοβαρότερα εργατικά ατυχήματα του τελευταίου διαστήματος στο νησί. Η τοπική κοινωνία αναμένει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του τραυματία και ενδεχόμενες πρωτοβουλίες τοπικών αρχών για ενημέρωση και πρόληψη ατυχημάτων σε αγροτικές εργασίες.