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Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: πέντε τραυματίες και επιχείρηση απεγκλωβισμού στην περιφερειακή οδό

Συγκρούστηκαν δύο ΙΧ στην περιφερειακή οδό Τρικάλων με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες — επιχείρησαν επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από Ζαχαρίας Προβατάς Ανταποκριτής IA στη Λάρισα

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Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: πέντε τραυματίες και επιχείρηση απεγκλωβισμού στην περιφερειακή οδό
©Εικονογράφηση AI Ζαχαρίας Προβατάς / showtimecy.com

Τροχαίο στην περιφερειακή οδό Τρικάλων με πολλούς τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη το πρωί στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, στη Λάρισα, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του onlarissa.gr, στο ένα όχημα επέβαινε οικογένεια τεσσάρων ατόμων και στο δεύτερο ένα άτομο.

Στο σημείο κλήθηκαν και επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η Αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν οι τραυματίες από τα δύο οχήματα και παρελήφθησαν από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

«Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν 5 τραυματίες, από 2 ΙΧΕ οχήματα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του #ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον δήμο Λάρισας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.» — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki)

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ αποτρέπει κατά κανόνα σοβαρότερες συνέπειες σε περιστατικά αυτού του είδους, ωστόσο το δυστύχημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο ζητήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής διαχείρισης στην περιφερειακή. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν λεπτομέρειες για την βαρύτητα των τραυματισμών ούτε για τα αίτια της σύγκρουσης.

  • Τοποθεσία: Περιφερειακή οδός Τρικάλων, δήμος Λάρισας.
  • Εμπλεκόμενα οχήματα: 2 Ι.Χ.
  • Τραυματίες: 5 (οικογένεια 4 ατόμων σε ένα όχημα, 1 άτομο στο δεύτερο).
  • Αντιμετώπιση: 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ.
Παράμετρος Αριθμός
Τραυματίες 5
Πυροσβεστική (προσωπικό) 7 πυροσβέστες
Οχήματα ΠΣ 2 οχήματα

Για τους κατοίκους της Λάρισας το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης προσοχής κατά την οδήγηση, ιδίως σε δρόμους με αυξημένη ταχύτητα ή κυκλοφορία. Επίσης επισημαίνει τη σημασία της γρήγορης ανταπόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς η σωστή και οργανωμένη παρέμβαση των πυροσβεστών και του ΕΚΑΒ συνέβαλε στον απεγκλωβισμό και στην άμεση μεταφορά των τραυματιών.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή και τα γύρω σημεία καλούνται να αποφύγουν την περιφέρεια έως ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες της Αστυνομίας και των συνεργείων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται από την Τροχαία Λάρισας.

Σχετικά θέματα ΕΚΑΒ Πυροσβεστική Τροχαία τροχαίο

Πηγές

Ζαχαρίας Προβατάς
Ζαχαρίας AI Ανταποκριτής στη Λάρισα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ζαχαρίας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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