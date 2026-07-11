Σοβαρό τροχαίο στη Μπιζανίου: διασωληνωμένος 35χρονος στο ΓΝ Σερρών

Τροχαίο τα ξημερώματα στην οδό Μπιζανίου. 35χρονος αναβάτης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και αναμένεται διακομιδή στη Θεσσαλονίκη. Η Τροχαία Σερρών διερευνά τα αίτια.

Σοβαρή κατάσταση μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οδό Μπιζανίου στις Σέρρες. Ένας 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Στη συνέχεια οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, εκτιμώντας την κατάστασή του ως κρίσιμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί διακομιδή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Σερρών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου της μοτοσικλέτας.

Τοποθεσία: οδός Μπιζανίου, Σέρρες

οδός Μπιζανίου, Σέρρες Ηλικία θύματος: 35 ετών

35 ετών Πρώτη περίθαλψη: ΕΚΑΒ και Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΕΚΑΒ και Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Κατάσταση: διασωλήνωση, κρίσιμη

διασωλήνωση, κρίσιμη Έρευνα: Τροχαία Σερρών

Για τους κατοίκους και οδηγούς της περιοχής η υπόθεση αναδεικνύει ξανά τον κίνδυνο που συνδέεται με την κυκλοφορία δικύκλων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Παράγοντες όπως η ταχύτητα, η κατάσταση του οδοστρώματος, ο φωτισμός και η προσοχή στη στάθμευση οχημάτων παίζουν ρόλο στην ασφάλεια των αναβατών.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 11 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Οδός Μπιζανίου, Σέρρες Προσωπικά στοιχεία 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας Τρέχουσα κατάσταση Διασωλήνωση στη ΜΕΘ, προγραμματισμένη/ενδεχόμενη διακομιδή στη Θεσσαλονίκη

Οι αρχές καλούν όποιον ήταν μάρτυρας του συμβάντος ή διαθέτει υλικό από κάμερα δρόμου/επιχείρησης να επικοινωνήσει με την Τροχαία Σερρών, ώστε να συμβάλλει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών. Η έρευνα της Τροχαίας θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στην ταχύτητα κίνησης και σε πιθανούς τεχνικούς λόγους που να επέδρασαν στη μηχανική λειτουργία της μοτοσικλέτας.

Για τους κατοίκους της πόλης, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε ζώνες με σταθμευμένα οχήματα και σε ώρες με χαμηλό φωτισμό. Οι οδηγοί δικύκλων συνιστώνται να τηρούν τα μέτρα προστασίας, ενώ οι πεζοί και οδηγοί αυτοκινήτων καλούνται να αποφεύγουν απρόσεκτες στάθμες που περιορίζουν την ορατότητα.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερώσουμε εφόσον υπάρξουν νεότερα επί της κατάστασης της υγείας του τραυματία ή επί των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας.