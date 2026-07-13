Σοβαρό τροχαίο στις Αγδίνες: οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από πρόσκρουση με αγριογούρουνα

Νυκτερινό συμβάν στις 11 Ιουλίου στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού: οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνα, νοσηλεύεται στην Αθήνα με κατάγματα μετά διακομιδές σε Ιστιαία και Χαλκίδα.

Τροχαίο με άγρια πανίδα στην Εύβοια

Σοβαρό περιστατικό στην επαρχία της Εύβοιας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, όταν οδηγός μοτοσικλέτας βρέθηκε αντιμέτωπος με αγριογούρουνα στο οδόστρωμα στην περιοχή των Αγδίνων, στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. H σύγκρουση προκάλεσε τον τραυματισμό του οδηγού, ο οποίος αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Στο Κέντρο Υγείας του προσφέρθηκαν αρχικές βοήθειες, ωστόσο η εικόνα του περιελάμβανε κατάγματα, γεγονός που επέβαλε τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω διακομιδή και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σημασία για τους οδηγούς και τοπική ασφάλεια

Το συμβάν αναδεικνύει τον συνεχώς υπαρκτό κίνδυνο από την εμφάνιση άγριων ζώων στο οδόστρωμα, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Η ξαφνική παρουσία αγριογούρουνων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά τροχαία, ειδικά για δικυκλιστές.

Ημερομηνία συμβάντος: 11 Ιουλίου (βράδυ)

11 Ιουλίου (βράδυ) Τοποθεσία: Αγδίνες, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού

Αγδίνες, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού Επακόλουθα: αρχική φροντίδα στην Ιστιαία, διακομιδή στη Χαλκίδα, τελική μεταφορά σε νοσοκομείο της Αθήνας

Οι τοπικές αρχές και οι οδηγοί ενθαρρύνονται να τηρούν αυξημένη προσοχή στις αγροτικές και δασικές οδούς, να μειώνουν την ταχύτητα κατά τις νυχτερινές ώρες και να είναι έτοιμοι για απότομες επαφές με άγρια ζώα. Η εμπειρία από τέτοια περιστατικά δείχνει ότι οι τραυματισμοί στους δικυκλιστές μπορεί να είναι σοβαροί λόγω της ευαλωτότητας στην πρόσκρουση.

Διαδρομή διακομιδής (περιληπτικά)

Στάδιο Υπηρεσία/Δομή Αρχική φροντίδα Κέντρο Υγείας Ιστιαίας Περαιτέρω αξιολόγηση Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Τελική νοσηλεία Νοσοκομείο στην Αθήνα

Για τους κατοίκους της περιοχής, το γεγονός αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες (αστυνομία, δασαρχείο) για την καταγραφή και αντιμετώπιση περιστατικών με άγρια πανίδα, καθώς και για την ενημέρωση των οδηγών σχετικά με πιθανούς κινδύνους στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας.

Πηγή: Evia Online (πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν για το περιστατικό).