Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή στην Εύβοια μετά από πρόσκρουση σε κοπάδι αγριογούρουνων

Τη νύχτα του Σαββάτου σε οικισμό του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στο οδόστρωμα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Τροχαίο στην περιοχή Αγδίνες — σοβαρός τραυματισμός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 11 Ιουλίου, σε οικισμό του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, όταν οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με κοπάδι αγριογούρουνων που εισήλθε ξαφνικά στο οδόστρωμα. Το γεγονός καταγράφηκε στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη.

Κατόπιν των πρώτων ενεργειών, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων και των καταγμάτων που υπέστη, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η κατάσταση του ασθενούς προϋπέθεσε τελικά και μεταφορά σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται.

Το περιστατικό αναδεικνύει τα προβλήματα που δημιουργούν οι συχνές εμφανίσεις άγριων ζώων σε επαρχιακούς δρόμους της Βόρειας Εύβοιας, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες όταν η ορατότητα είναι μειωμένη και οι διερχόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν εγκαίρως.

Ημερομηνία: βράδυ Σαββάτου, 11 Ιουλίου

βράδυ Σαββάτου, 11 Ιουλίου Τοποθεσία: οικισμός Αγδίνες, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού

οικισμός Αγδίνες, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού Πληθυσμός εμπλεκόμενων ζώων: κοπάδι αγριογούρουνων

κοπάδι αγριογούρουνων Αρχική φροντίδα: Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

Κέντρο Υγείας Ιστιαίας Μεταφορά: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, στη συνέχεια νοσοκομείο της Αθήνας

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, το περιστατικό επιτείνει την ανησυχία για την παρουσία άγριων ζώων κοντά σε οικισμούς και σε βασικούς δευτερεύοντες άξονες. Εκτός από τον άμεσο κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα, υπάρχουν και θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, καθώς τα ζώα κινούνται συχνά κοντά σε κατοικημένες ζώνες και καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα, οι συνέπειες για την τοπική κοινότητα περιλαμβάνουν:

αύξηση του κινδύνου για σοβαρά τροχαία τις βραδινές ώρες,

πιθανή ανάγκη ενίσχυσης φωτισμού και σήμανσης στους επαρχιακούς δρόμους,

απαιτήσεις για συνεργασία με υπηρεσίες άγριας ζωής και τοπική αστυνομία για μέτρα αποτροπής.

Στάδιο φροντίδας Ενέργεια Άμεση φροντίδα Μεταφορά με ιδιωτικό όχημα και πρώτες βοήθειες στο Κ.Υ. Ιστιαίας Περαιτέρω περίθαλψη Διακομιδή στο Γ.Ν. Χαλκίδας Τρέχουσα νοσηλεία Μεταφορά και νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας

Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση όσον αφορά τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να αξιολογήσουν εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα πρόληψης, όπως ενημέρωση των οδηγών, σήμανση επικίνδυνων σημείων ή παρεμβάσεις για τον περιορισμό της παρουσίας των ζώων κοντά σε δρόμους.

Οι κάτοικοι της περιοχής συστήνονται να κινούνται με προσοχή κατά τις βραδινές ώρες, να μειώνουν ταχύτητα σε τμήματα με περιορισμένη ορατότητα και, όταν είναι δυνατό, να αποφεύγουν μοναχικές βραδινές διαδρομές σε δρόμους όπου έχουν αναφερθεί εμφανίσεις άγριων ζώων.

Ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του τραυματία και για τυχόν μέτρα που θα ανακοινωθούν από τις τοπικές αρχές θα ακολουθήσουν μόλις υπάρξουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες.