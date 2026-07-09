Σπάνιο χταπόδι «σεντόνι» εμφανίστηκε στα ρηχά του Αλμυροπόταμου και μάγεψε τους λουόμενους

Λουόμενοι στην παραλία του Αλμυροπόταμου κατέγραψαν ένα πολύ σπάνιο δείγμα Tremoctopus να κολυμπά σε ελάχιστο βάθος — ένα φαινόμενο ασυνήθιστο για την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας.

Έκπληξη στην ακτή του Αλμυροπόταμου

Στα ρηχά της παραλίας του Αλμυροπόταμου στην Εύβοια εμφανίστηκε πρόσφατα ένα ασυνήθιστο θαλάσσιο είδος που προκάλεσε το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό των παρευρισκόμενων. Πρόκειται για το γνωστό ως «χταπόδι σεντόνι», επιστημονικής ονομασίας Tremoctopus, το οποίο σπάνια εντοπίζεται τόσο κοντά στην ακτή και σε τόσο μικρό βάθος.

Οι λουόμενοι απαθανάτισαν με φωτογραφίες και βίντεο το ζώο καθώς απλώνοντας τη λεπτή μεμβράνη που ενώνει τα πλοκάμια του έδινε την εικόνα ενός κυματιστού «σεντονιού» μέσα στο νερό. Η παρουσία του σε απόσταση αναπνοής από την ακτή χαρακτηρίστηκε από τοπικά μέσα ως ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός, δεδομένου ότι το είδος συνήθως συναντάται στην ανοιχτή θάλασσα και σε μεγαλύτερα βάθη.

Αναλυτικά, από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί:

Το είδος Tremoctopus ξεχωρίζει για τη λεπτή μεμβράνη που συνδέει τα πλοκάμια και που δίνει την εντύπωση ενός απλωμένου υφάσματος όταν το ζώο κινείται.

ξεχωρίζει για τη λεπτή μεμβράνη που συνδέει τα πλοκάμια και που δίνει την εντύπωση ενός απλωμένου υφάσματος όταν το ζώο κινείται. Υπάρχει έντονη σεξουαλική διαφορά μεγέθους: τα θηλυκά μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 2 μέτρα , ενώ τα αρσενικά είναι εξαιρετικά μικρά, περίπου 2 εκατοστά , με βάρος πολλαπλάσια χαμηλότερο — αναφέρεται ότι είναι μέχρι 40.000 φορές ελαφρύτερα από τα θηλυκά.

, ενώ τα αρσενικά είναι εξαιρετικά μικρά, περίπου , με βάρος πολλαπλάσια χαμηλότερο — αναφέρεται ότι είναι μέχρι ελαφρύτερα από τα θηλυκά. Η εμφάνισή του σε ρηχά νερά θεωρείται αξιοσημείωτη καθώς το είδος προτιμά συνήθως βαθύτερα και ανοικτά θαλάσσια περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Είδος Tremoctopus (χταπόδι «σεντόνι») Τυπικό μήκος θηλυκού έως 2 μέτρα Τυπικό μέγεθος αρσενικού περίπου 2 εκατοστά Συνήθης βιοτόπος ανοικτή θάλασσα, μεγάλα βάθη

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής η εμφάνιση αυτή έχει διπλή σημασία: αφενός προσφέρει ένα σπάνιο φυσικό θέαμα, αφετέρου υπενθυμίζει την οικολογική ποικιλία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων γύρω από την Εύβοια. Η παρουσία σπάνιων ειδών σε παραλιές προσελκύει φυσικά το ενδιαφέρον, αλλά επιβάλλει και προσοχή ώστε να μη διαταραχθεί το ζώο ή ο φυσικός του χώρος.

Συνοπτικά, τα σημεία που αξίζει να σημειωθούν για τους λουόμενους και τους τοπικούς φορείς είναι τα εξής:

Αποφύγετε την παρεμπόδιση ή το άγγιγμα του ζώου· η μεμβράνη του είναι ευαίσθητη.

Καταγράψτε με φωτογραφίες ή βίντεο για επιστημονικό ενδιαφέρον, χωρίς να πλησιάζετε υπερβολικά.

Ενημερώστε αν απαιτείται τοπικές περιβαλλοντικές αρχές ή ερευνητές σε περίπτωση επανεμφανίσεων.

Η παρατήρηση αυτού του σπάνιου Tremoctopus στον Αλμυροπόταμο αποτελεί υπενθύμιση της βιοποικιλότητας των θαλασσών μας και της ανάγκης ευαισθητοποίησης για την προστασία τους. Τοπικά μέσα ανέβασαν τα στιγμιότυπα για να καταγράψουν το γεγονός, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες να γνωρίσουν ένα από τα πιο παράξενα πλάσματα των ωκεανών, έστω και για λίγο.