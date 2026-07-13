Στη Λάρισα συνεχίστηκε η δίκη των Τεμπών με αιτήματα ακυρότητας και ένταση στην αίθουσα

Στη 20ή δικάσιμο της υπόθεσης των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας υπεβλήθησαν αιτήματα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και αίτημα αναστολής για συγκεκριμένους κατηγορουμένους, ενώ σημειώθηκε ένταση όταν συγγενής θύματος αντέδρασε κατά συνηγόρου υπεράσπισης.

Νέα αιτήματα υπεράσπισης στη 20ή δικάσιμο

Συνεχίστηκε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η 20ή δικάσιμος για την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης για την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος και προτάσεις προς το δικαστήριο για αναστολή της ποινικής διαδικασίας σε σχέση με ορισμένους κατηγορουμένους.

Οι παρεμβάσεις των δικηγόρων εστίασαν σε σειρά νομικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η επίκληση παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας και ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων λόγω της παράλληλης διερεύνησης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με τη σύμβαση 717.

«παράλληλη ποινική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Την αρχική παρέμβαση έκανε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστο Βίνη, Χρίστος Μυλωνόπουλος, ο οποίος υπέβαλε αίτημα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιαστεί το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα του. Στην αγόρευσή του έθεσε επίσης το ζήτημα της πιθανής διπλής δίωξης και των αντιφατικών δικαστικών κρίσεων, λόγω της παράλληλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προκλήθηκε ένταση στην αίθουσα όταν μητέρα θύματος αντιδρώντας στις αναφορές του συνηγόρου επέμεινε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις υψηλών αξιωματούχων δεν συνιστούν παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Ο δικηγόρος απάντησε επικαλούμενος τα δημοσιεύματα που συνδέουν πολιτικές αναφορές με αίτημα διερεύνησης της υπόθεσης.

Επιπλέον παρεμβάσεις και νέα αιτήματα

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Νίκος Νάνος, συνήγορος των δύο σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας, Κωνσταντίνου Παυλόπουλου και Παναγιώτη Χαμηλού. Εκ μέρους των εντολέων του μετέφερε τα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισε ότι οι δύο σταθμάρχες δηλώνουν απολύτως αθώοι. Ο κ. Νάνος επισήμανε προβλήματα στο εργασιακό και λειτουργικό περιβάλλον της υπηρεσίας και υπέβαλε επίσης αίτημα ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Ακολούθησε το σκέλος της διαδικασίας κατά το οποίο τον λόγο πήρε ο συνήγορος του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, με την εξέλιξη της τοποθέτησής του να περιλαμβάνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Κύρια αιτήματα: ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναστολή της διαδικασίας για συγκεκριμένους κατηγορουμένους.

ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναστολή της διαδικασίας για συγκεκριμένους κατηγορουμένους. Νομικά επιχειρήματα: παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας, κίνδυνος διπλής δίωξης λόγω παράλληλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας, κίνδυνος διπλής δίωξης λόγω παράλληλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ατμόσφαιρα στην αίθουσα: εντάσεις μεταξύ συγγενών θυμάτων και συνηγόρων υπεράσπισης.

Συνήγορος Κατηγορούμενος/οι Αίτημα Χρίστος Μυλωνόπουλος Χρήστος Βίνης (πρώην πρόεδρος & διευθ. σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ) Ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος · επισημαίνεται παράλληλη έρευνα Ε.Ε. Νίκος Νάνος Κωνσταντίνος Παυλόπουλος, Παναγιώτης Χαμηλός (σταθμάρχες) Ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος · αίτημα αναδειξης συνθηκών εργασίας Σπύρος Πατέρας Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ Τοποθέτηση στη δικάσιμο (πρακτικά)

Η δίκη συνεχίζεται με την εκδίκαση των αιτημάτων και την εξέταση των επόμενων αγορεύσεων. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου επί των αιτημάτων ακυρότητας και αναστολής αναμένεται να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην πορεία της διαδικασίας, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τα προσωρινά χρονικά πλαίσια και το εύρος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Για την τοπική κοινωνία της Λάρισας η εξέλιξη της δίκης παραμένει κρίσιμη, τόσο για την απόδοση δικαιοσύνης όσο και για την απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με την ευρύτερη ευθύνη φορέων και των συνθηκών που οδήγησαν στο δυστύχημα.