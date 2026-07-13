Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με αιτήματα αναβολής και ενστάσεις υπεράσπισης

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η υπεράσπιση ζήτησε αναβολές, αμφισβήτησε την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και πρόβαλε δεδικασμένο σε σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717.

Συνεδρίαση και αιτήματα αναβολής

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίζεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου η δίκη που αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία επικεντρώθηκε στις προτάσεις της υπεράσπισης, που ζήτησε την αναβολή της κύριας δίκης έως ότου εκδικαστεί πρώτα η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717.

Οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι τα κατηγορητήρια στις δύο υποθέσεις περιλαμβάνουν αντικείμενα που παρουσιάζουν σημαντική επικάλυψη, με κίνδυνο παράλληλων διαδικασιών και ενδεχομένως διαφορετικών αποφάσεων για πράξεις που σχετίζονται με τις ίδιες ενέργειες ή παραλείψεις.

Οι κατηγορούμενοι και οι νομικοί ισχυρισμοί

Στην υπόθεση της σύμβασης 717 εμπλέκονται συνολικά 16 πρώην και νυν στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, μεταξύ των οποίων μηχανικοί και διοικητικά στελέχη που υπηρετούσαν την περίοδο 2016–2023. Στη γενικότερη δικογραφία για τα Τέμπη, οι συνολικοί κατηγορούμενοι φτάνουν τους 36, με εκπροσώπους οργανισμών του σιδηροδρομικού τομέα.

Η υπεράσπιση πρόβαλε επίσης ενστάσεις ακυρότητας ως προς το κλητήριο θέσπισμα και επικαλέστηκε τη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αφορά το δεδικασμένο (παράγραφος 1, άρθρο 57). Κατά την άποψή τους, η προηγούμενη αρχειοθέτηση πτυχών της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ορισμένους από τους εντολείς τους δημιουργεί δεδικασμένο που μπορεί να επηρεάσει την ποινική μεταχείριση στην κύρια δίκη.

Ημερομηνία επόμενης συνεδρίασης: 15 Ιουλίου.

15 Ιουλίου. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση Τέμπη: 36 συνολικά.

36 συνολικά. Κατηγορούμενοι στην έρευνα για τη σύμβαση 717: 16 από την ΕΡΓΟΣΕ.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα στάδια

Για τη Λάρισα και την ευρύτερη Θεσσαλία, η εξέλιξη της δίκης έχει πρακτικές και συμβολικές διαστάσεις. Πρακτικά, οποιαδήποτε αναβολή ή διασύνδεση με την ευρωπαϊκή έρευνα μπορεί να παρατείνει τη δικαστική εκκρεμότητα, επηρεάζοντας το χρόνο έκδοσης τελικών αποφάσεων και την ικανοποίηση του δικαίου για τα θύματα και τις οικογένειες τους. Συμβολικά, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εθνικές και ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες θέτει υπό αμφισβήτηση την ταχύτητα και την αποδοτικότητα των ελέγχων για έργα υποδομής στην περιοχή.

Από νομικής άποψης, αν το δικαστήριο αποδεχθεί τα αιτήματα της υπεράσπισης, η κύρια δίκη μπορεί να ανασταλεί έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση της σύμβασης 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, η απόρριψη των αιτημάτων σημαίνει συνέχιση της εκδίκασης με την παρουσίαση περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων και μαρτύρων.

Στοιχείο Αριθμός Συνολικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση Τέμπη 36 Κατηγορούμενοι από την ΕΡΓΟΣΕ (σύμβαση 717) 16 Άλλες εμπλεκόμενες κατηγορίες/φορείς Διαφόρων οργανισμών

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί στενά τη δίκη, καθώς οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τόσο την ποινική ευθύνη όσο και πιθανές διοικητικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των σιδηροδρομικών έργων και της ασφάλειας στη γραμμή. Επίσης, η στάση του δικαστηρίου απέναντι στα αιτήματα αναβολής θα είναι κρίσιμη για τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τον χρόνο ολοκλήρωσης της δίκης και για το αν η σχέση της εθνικής διαδικασίας με την ευρωπαϊκή έρευνα θα οδηγήσει σε αλλαγή της ροής των ακροαματικών ενεργειών.

Ρεπορτάζ από τη Λάρισα.