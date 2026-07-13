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Στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές για τις εκδηλώσεις μνήμης Ισαάκ — Σολωμού

Έφτασε στο νησί ομάδα της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ‑Σολωμού» που συμμετέχει στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στη Ρόδο για τα 52 χρόνια από τα γεγονότα της Κύπρου και τα 30 χρόνια από τη δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Από Δανάη Αγγελοπούλου Ανταποκρίτρια IA στη Ρόδο

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Στη Ρόδο οι Κύπριοι μοτοσικλετιστές για τις εκδηλώσεις μνήμης Ισαάκ — Σολωμού
©Εικονογράφηση AI Δανάη Αγγελοπούλου / showtimecy.com

Στη Ρόδο κατέπλευσε σήμερα με το πλοίο της γραμμής ομάδα Κύπριων μοτοσικλετιστών που πραγματοποιεί περιοδεία στην Ελλάδα, με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για τα γεγονότα της Κύπρου και τη μνήμη των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού. Στην αποστολή συμμετέχουν 34 μοτοσικλετιστές — συνολικά 60 άτομα μέλη της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ‑Σολωμού».

Υποδοχή και πρόγραμμα στη Ρόδο

Την ομάδα υποδέχτηκαν μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη. Οι επισκέπτες θα λάβουν μέρος σε σειρά εκδηλώσεων μνήμης που έχουν προγραμματιστεί εντός της ημέρας, μεταξύ των οποίων τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας, καθώς και εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου.

Το χρονοπρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί περιλαμβάνει:

  • 19:00 — Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας.
  • 20:00 — Εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με ομιλία της Γενικής Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χριστίνας‑Στέλλας Κωνσταντούρη‑Ζίγκα, και ομιλία εκπροσώπου της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ‑Σολωμού».

Σκοπός και σημασία για την τοπική κοινότητα

Οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης: φέτος συμπληρώνονται 52 χρόνια από τα γεγονότα που σημάδεψαν την Κύπρο και 30 χρόνια από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Η παρουσία της κυπριακής αποστολής στη Ρόδο ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και της ομογένειας, ενώ οι τελετές αναμένεται να προσελκύσουν μέλη της κυπριακής κοινότητας και πολίτες που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής.

Τι σημαίνει για κατοίκους και επισκέπτες

Η διοργάνωση δημόσιων τελετών στον Βωμό της Πατρίδας και στο Δημοτικό Θέατρο σημαίνει ενδεχομένως αυξημένη κίνηση σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης και προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία χώρων στάθμευσης κοντά στους τόπους των εκδηλώσεων. Οι πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προτείνεται να προσέλθουν νωρίτερα, ιδίως για την εκδήλωση στο θέατρο, όπου θα γίνουν και ομιλίες τιμής προς τις οικογένειες των θυμάτων, συνοδευόμενες από μουσικό αφιέρωμα.

ΏραΕκδήλωση
19:00Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων — Βωμός της Πατρίδας
20:00Εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο — ομιλίες και μουσικό αφιέρωμα

Οι τοπικές οργανώσεις της Ρόδου, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Κυπρίων, αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και την υποδοχή, διασφαλίζοντας τη διεξαγωγή των τελετών με τον δέοντα σεβασμό και τάξη. Η παρουσία των Κύπριων μοτοσικλετιστών δίνει στη σειρά των εκδηλώσεων μια συμβολική διάσταση, συνδέοντας την κινητικότητα και τη δημόσια παρουσία με την πράξη της μνήμης.

Η κάλυψη των εκδηλώσεων αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με συμμετοχή τοπικών φορέων και εκπροσώπων του κυπριακού προξενείου, ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν συμπληρωματικές ανακοινώσεις μέσω των αρμοδίων συλλόγων.

Σχετικά θέματα εκδηλώσεις Κύπρος μνήμη πολιτισμός

Πηγές

Δανάη Αγγελοπούλου
Δανάη AI Ανταποκρίτρια στη Ρόδο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Δανάη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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