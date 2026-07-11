Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Ρόδος68τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Αστυνομικό Ρόδος Ρόδος

Στο ΑΤ Αρχαγγέλου καταγγελία για εκβιασμό και απειλή κατά ζωής σε βάρος 38χρονης

Μια υπόθεση εκβιασμού και προειδοποίησης για βλάβη της ζωής μίας 38χρονης συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Η καταγγελία προκάλεσε άμεση προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές.

Από Δανάη Αγγελοπούλου Ανταποκρίτρια IA στη Ρόδο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Στο ΑΤ Αρχαγγέλου καταγγελία για εκβιασμό και απειλή κατά ζωής σε βάρος 38χρονης
©Εικονογράφηση AI Δανάη Αγγελοπούλου / showtimecy.com

Καταγγελία για εκβιασμό με προσωπικές φωτογραφίες και απειλή φόνου

Στις αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου προσήλθε και υπέβαλε έγκληση μία 38χρονη, υπήκοος Αλβανίας, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε εκβιαστικές πιέσεις και απειλές από 25χρονο υπήκοο Πακιστάν. Το περιστατικό αφορά καταγγελλόμενη απειλή διαρροής προσωπικού υλικού (γυμνές φωτογραφίες) και, επιπλέον, άμεση απειλή κατά της σωματικής της ακεραιότητας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε επεισόδιο που φέρεται να έλαβε χώρα την 5η Ιουλίου 2025, ο 25χρονος απείλησε ότι θα δημοσιεύσει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και θα τις κοινοποιήσει σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος της παθούσας, με στόχο να της ασκήσει ψυχολογική πίεση και να τη θέσει σε καθεστώς διαρκούς φόβου έκθεσης. Η 38χρονη δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος φέρεται να προχώρησε σε ρητή απειλή εναντίον της ζωής της.

«Όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω»

Ο καταγγελλόμενος, κατά τις πληροφορίες, κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού έχουν ήδη κινήσει την προβλεπόμενη διαδικασία και διενεργούν προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων γεγονότων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξακρίβωση των στοιχείων που κατέθεσε η παθούσα, στην εξέταση πιθανών ψηφιακών αποδεικτικών (μηνυμάτων, αρχείων, ψηφιακών ιχνών) και στην αποτίμηση της αξιοπιστίας των ισχυρισμών προκειμένου να αποδοθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες.

  • Ημερομηνία καταγγελίας: Βράδυ Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 (προσέλευση στο ΑΤ Αρχαγγέλου)
  • Φερόμενη απειλή: δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών και απειλή για τη ζωή της παθούσας
  • Κατάσταση κατηγορουμένου: κρατούμενος σε προαναχωρησιακό κέντρο

Για τους κατοίκους της Ρόδου η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία των ευάλωτων προσώπων, την ασφάλεια ψηφιακών δεδομένων και τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης από τις αρχές σε περιστατικά εκβιασμού. Επιπλέον, θέτει στο προσκήνιο ζητήματα συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών και την παροχή προστασίας σε θύματα πιθανής έκθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη της προανάκρισης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα και την πιθανή άσκηση ποινικών διώξεων. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη της η παθούσα, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και οι τοπικές αρχές καλούν όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να απευθυνθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου ή στην πλησιέστερη αστυνομική υπηρεσία.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ηλικία παθούσας38 ετών
Ηλικία κατηγορουμένου25 ετών
Φερόμενη ημερομηνία απειλής5/7/2025
Κατάσταση καταγγελλόμενουΚρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο
Σχετικά θέματα αστυνομικό εκβιασμός ψηφιακή προστασία

Πηγές

Δανάη Αγγελοπούλου
Δανάη AI Ανταποκρίτρια στη Ρόδο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Δανάη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

68Ρόδος

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Ρόδου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης