Στο ΑΤ Αρχαγγέλου καταγγελία για εκβιασμό και απειλή κατά ζωής σε βάρος 38χρονης

Μια υπόθεση εκβιασμού και προειδοποίησης για βλάβη της ζωής μίας 38χρονης συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Η καταγγελία προκάλεσε άμεση προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές.

Καταγγελία για εκβιασμό με προσωπικές φωτογραφίες και απειλή φόνου

Στις αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου προσήλθε και υπέβαλε έγκληση μία 38χρονη, υπήκοος Αλβανίας, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε εκβιαστικές πιέσεις και απειλές από 25χρονο υπήκοο Πακιστάν. Το περιστατικό αφορά καταγγελλόμενη απειλή διαρροής προσωπικού υλικού (γυμνές φωτογραφίες) και, επιπλέον, άμεση απειλή κατά της σωματικής της ακεραιότητας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε επεισόδιο που φέρεται να έλαβε χώρα την 5η Ιουλίου 2025, ο 25χρονος απείλησε ότι θα δημοσιεύσει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και θα τις κοινοποιήσει σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος της παθούσας, με στόχο να της ασκήσει ψυχολογική πίεση και να τη θέσει σε καθεστώς διαρκούς φόβου έκθεσης. Η 38χρονη δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος φέρεται να προχώρησε σε ρητή απειλή εναντίον της ζωής της.

«Όταν βγω από εδώ που είμαι θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου θα σε σκοτώσω»

Ο καταγγελλόμενος, κατά τις πληροφορίες, κρατείται σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού έχουν ήδη κινήσει την προβλεπόμενη διαδικασία και διενεργούν προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων γεγονότων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξακρίβωση των στοιχείων που κατέθεσε η παθούσα, στην εξέταση πιθανών ψηφιακών αποδεικτικών (μηνυμάτων, αρχείων, ψηφιακών ιχνών) και στην αποτίμηση της αξιοπιστίας των ισχυρισμών προκειμένου να αποδοθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες.

Ημερομηνία καταγγελίας: Βράδυ Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 (προσέλευση στο ΑΤ Αρχαγγέλου)

Βράδυ Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 (προσέλευση στο ΑΤ Αρχαγγέλου) Φερόμενη απειλή: δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών και απειλή για τη ζωή της παθούσας

δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών και απειλή για τη ζωή της παθούσας Κατάσταση κατηγορουμένου: κρατούμενος σε προαναχωρησιακό κέντρο

Για τους κατοίκους της Ρόδου η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προστασία των ευάλωτων προσώπων, την ασφάλεια ψηφιακών δεδομένων και τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης από τις αρχές σε περιστατικά εκβιασμού. Επιπλέον, θέτει στο προσκήνιο ζητήματα συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών και την παροχή προστασίας σε θύματα πιθανής έκθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη της προανάκρισης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα και την πιθανή άσκηση ποινικών διώξεων. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη της η παθούσα, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και οι τοπικές αρχές καλούν όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να απευθυνθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου ή στην πλησιέστερη αστυνομική υπηρεσία.