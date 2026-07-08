Στο Χαλάνδρι η κηδεία της μητέρας του Νίκου Μωραΐτη — λεπτομέρειες και επιλογή προσφοράς

Ο στιχουργός ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η τελετή θα γίνει την Πέμπτη 9 Ιουλίου στη Μεταμόρφωση Σωτήρος (Βόλου 1) και ζήτησε αντί για στεφάνια την ενίσχυση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Λεπτομέρειες για την τελετή στο κέντρο του Χαλανδρίου

Ο γνωστός στιχουργός ανακοίνωσε ότι η κηδεία της μητέρας του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος, στη διεύθυνση Βόλου 1 στο Χαλάνδρι, την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 13:00. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ο ίδιος ευχαρίστησε για τα συλλυπητήρια μηνύματα και ενημέρωσε για την επιθυμία της οικογένειας σχετικά με την ενίσχυση οργανισμού αντί στεφάνων.

Η επιλογή που ανακοινώθηκε αφορά τη συγκέντρωση χρημάτων για την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση αναφέρεται ότι «

Αντί για λουλούδια - στεφάνια, θα υπάρχει έξω από τον ναό κουτάκι για την ενίσχυση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Τόπος: Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Βόλου 1, Χαλάνδρι

Ημέρα: Πέμπτη 9 Ιουλίου

Ώρα: 13:00

Στοιχείο Πληροφορία Διεύθυνση Βόλου 1, Χαλάνδρι Ημερομηνία Πέμπτη 9/7 Ώρα 13:00 Προορισμός δωρεών Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

» Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει έμφαση στην υποστήριξη κοινωνικής λειτουργίας που σχετίζεται με τη φροντίδα ηλικιωμένων.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, η ανακοίνωση καθιστά σαφές ότι η τελετή είναι ανοικτή σε συγγενείς, φίλους και παλιούς συναδέλφους. Η παρουσία τέτοιων δημόσιων κηδειών σε κεντρικούς ναούς της πόλης επηρεάζει την κυκλοφορία και τη λειτουργία της περιοχής τις ώρες της τελετής, γι' αυτό οι κάτοικοι και οι οδηγοί πρέπει να έχουν υπόψη τους πιθανές προσωρινές αλλαγές στη στάθμευση και στη ροή οχημάτων γύρω από τον ναό.

Η αναφορά σε προσωπικές σκέψεις και τοποθετήσεις του συγγραφέα της ανάρτησης υπογραμμίζει τον συναισθηματικό χαρακτήρα της περίστασης. Στην ίδια δημοσίευση ο στιχουργός σημειώνει ότι εκτιμά τα μηνύματα συμπαράστασης που λαμβάνει, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να τα διαβάσει και σκοπεύει να το κάνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες.

Το γεγονός ότι ζητείται η ενίσχυση οργανισμού αντί για λουλούδια δίνει και κοινωνικό προσανατολισμό στην κηδεία: πρόκειται για μια ενέργεια που μπορεί να κινητοποιήσει τοπικούς φορείς και κατοίκους να στηρίξουν μια δομή που αφορά την περίθαλψη και υποστήριξη ανθρώπων με νόσο Alzheimer, θέμα με άμεση σχέση στην ποιότητα ζωής ηλικιωμένων που ζουν στην περιοχή.

Όσοι επιθυμούν να παραστούν και όσοι θέλουν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών μπορούν να το πράξουν στο σημείο που θα υπάρχει το σχετικό κουτάκι έξω από τον ναό, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι πολίτες που κινούνται στην περιοχή τις ώρες της τελετής καλό είναι να προγραμματίσουν τη μετακίνησή τους λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη κίνηση γύρω από τον ιερό ναό.