Στο Δικαστικό Μέγαρο οι τρεις συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα· η Αντιτρομοκρατική εξετάζει συντονισμένες επιθέσεις και «ορμητήριο» κοντά στο θύμα.

Σύλληψη τριών ατόμων και έρευνες για δεύτερη ομάδα μετά την πολύνεκρη επίθεση

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου τρεις κατηγορούμενοι που σχετίζονται με την εμπρηστική επίθεση στην οικία της οικογένειας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Από τη φωτιά έχασε τη ζωή της η μητέρα της οικογένειας, Βάγια Νέστορα, ενώ υπέστησαν τραυματισμούς η πολιτεύτρια, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Οι συλληφθέντες —δύο άνδρες, ηλικιών 29 και 24 ετών, και μία γυναίκα 26 ετών— μεταφέρθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παραμένουν στο πλαίσιο της ανάκρισης για την άσκηση ποινικών διώξεων. Εξωτερικά του Δικαστικού Μεγάρου υπήρξε συγκέντρωση ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα, με ισχυρή αστυνομική παρουσία εντός και περιμετρικά του κτιρίου.

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, τα προανακριτικά στοιχεία και οι βιντεοσκοπήσεις οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δύο ως των φερόμενων φυσικών αυτουργών. Ο τρίτος κατηγορούμενος φέρεται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο», κατοικία που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο φερόμενοι φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν στο διαμέρισμα το προηγούμενο 24ωρο για επιτήρηση και κατόπτευση της περιοχής, ενώ μετά την ενέργεια φέρεται ότι επέστρεψαν, άλλαξαν ρούχα και αποχώρησαν.

Η Αντιτρομοκρατική βάζει στο μικροσκόπιο και δεύτερη ομάδα: όπως προκύπτει από την ανάλυση, μέσα σε διάστημα περίπου 20 λεπτών τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου καταγράφηκαν τρία διαφορετικά χτυπήματα στην πόλη, γεγονός που υποδηλώνει οργανωμένο και συντονισμένο κύμα επιθέσεων. Η πρώτη ομάδα αποδίδεται στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα για την οποία έγιναν οι προσαγωγές.

Για τους κατοίκους της περιοχής και όσους κινούνται στο κέντρο της πόλης, η υπόθεση αναδεικνύει επιπλέον ζητήματα ασφαλείας: η χρησιμοποίηση κοντινού διαμερίσματος ως ορμητηρίου δείχνει την ανάγκη για επιμελέστερο έλεγχο κινήσεων γύρω από οικίες πολιτικών και ευάλωτων στόχων, καθώς και για αυξημένη εγρήγορση σε περιπτώσεις ύποπτης δραστηριότητας τη νύχτα.

Τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Διαμέρισμα-ορμητήριο χρησιμοποιήθηκε κοντά στο σπίτι των θυμάτων.

χρησιμοποιήθηκε κοντά στο σπίτι των θυμάτων. Η Αντιτρομοκρατική ερευνά και πιθανή δεύτερη ομάδα που συμμετείχε σε σειρά επιθέσεων.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επίθεσης 1η Ιουλίου Θύματα Θάνατος μητέρας, τραυματισμοί 3 ατόμων Σύλληψη 3 άτομα (29, 24, 26 ετών)

Η εισαγγελική λειτουργός συνέλεξε και αξιολογεί τη δικογραφία προκειμένου να αποφασίσει για τις ποινικές διώξεις. Οι τοπικές Αρχές συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θα διερευνηθεί σε βάθος τυχόν δίκτυο ή επιπλέον συμμετοχή τρίτων, ώστε να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για το σοβαρό αυτό περιστατικό.