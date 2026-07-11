Στον εισαγγελέα οι τρεις για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην κατοικία Νέστορα

Τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα για την εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Η Αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι δύο από τους τρεις είναι οι φυσικοί αυτουργοί, ενώ ο τρίτος φέρεται να παρείχε χώρο «ορμητήριο».

Συλλήψεις και στοιχεία της ανάκρισης

Σε προσαγωγή και παραπομπή ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία γυναίκα 26 ετών.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βασίζεται, όπως αναφέρεται, σε προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να ταυτοποιεί ως φυσικούς αυτουργούς τον 29χρονο και τη 26χρονη. Ο 24χρονος καταγράφεται στην έρευνα ως το πρόσωπο που παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους υπόλοιπους, τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση, σύμφωνα με τις Αρχές.

Προηγούμενα και ερευνητικά δεδομένα

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν στο σπίτι του 24χρονου κατά το προηγούμενο 24ωρο, «κατοπτεύοντας» την περιοχή, και επέστρεψαν εκεί μετά την ενέργεια, όπου φέρονται να άλλαξαν ρουχισμό. Σημειώνεται επίσης ότι ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είχε προσαχθεί στο παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, που κατάγεται από την Αθήνα και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022 σε υπόθεση που σχετίστηκε με την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην "Οργάνωση Αναρχική Δράση".

Συνολική εικόνα των επιθέσεων της ίδιας ημέρας

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των είκοσι λεπτών, ενδεχομένως τις πραγματοποίησαν δύο διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποδίδεται στην επίθεση κατά του σπιτιού της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων, που αφορούν κατοικίες άλλων πολιτικών προσώπων.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς οι επιθέσεις στρέφονται εναντίον κατοικιών και εμπλέκουν πρόσωπα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να φέρουν τη μεταγωγή των συλληφθέντων ενώπιον της εισαγγελέως και την περαιτέρω διερεύνηση για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες ενέργειες ή δίκτυα. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού και των κινήσεων των εμπλεκομένων.

Ημερομηνία επίθεσης: 1/7

1/7 Αριθμός συλληφθέντων: 3 (ηλικίες 29 , 24 , 26 ετών)

3 (ηλικίες , , ετών) Θύμα: Βάγια Νέστορα (αποβιώσασα)

Στοιχείο Περιγραφή Υπηρεσία που διερευνά Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Φερόμενοι ρόλοι Φυσικοί αυτουργοί (29, 26), παραχώρηση οικίας ως ορμητήριο (24) Σχετικά γεγονότα Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις ίδια ημέρα, εντός ~20 λεπτών

Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα της έρευνας της Αντιτρομοκρατικής θα καθορίσουν το κατά πόσον οι ενέργειες αυτές αποτέλεσαν μεμονωμένη βίαιη επίθεση ή τμήμα ευρύτερης οργανωμένης δράσης. Οι Αρχές καλούνται να διασφαλίσουν ταυτοχρόνως τη διαλεύκανση του εγκλήματος και την προστασία των πολιτών και των πολιτικών προσώπων της περιοχής.