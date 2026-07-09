Στο JOIST της Λάρισας συνεδρίασαν φορείς για την στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Συνάντηση εργασίας στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST απασχόλησε τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας και των μικρών εξωστρεφών επιχειρήσεων στην περιφέρεια.

Σύσκεψη στο Πάρκο Καινοτομίας για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού

Στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST της Λάρισας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου συνάντηση εργασίας με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Ανάπτυξης της ΕΛΑΣ, Γιώργου Πετράκου. Στόχος της συγκέντρωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πολιτικές στήριξης της καινοτομίας και της μικρής, νεοφυούς και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και επιχειρηματικών δικτύων, με στόχο την ανάδειξη αναγκαίων παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιφέρειας. Η θεματολογία εστίασε σε ρυθμίσεις και μέτρα που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου για την τοπική οικονομία.

Επιμελητήριο Λάρισας - Πρόεδρος: Χρήστος Γιακουβής

- Πρόεδρος: Χρήστος Γιακουβής Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων ΓΗ» - Πρόεδρος: Ματούλα Αιφαντή

- Πρόεδρος: Ματούλα Αιφαντή Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Διευθυντής: Βασίλης Κλειτσιογιάννης

- Διευθυντής: Βασίλης Κλειτσιογιάννης OPENMELLON SA - Πρόεδρος: Βασίλης Αβραμούδης

- Πρόεδρος: Βασίλης Αβραμούδης Πάρκο Καινοτομίας JOIST - CEO: Τάσος Βασιλειάδης

- CEO: Τάσος Βασιλειάδης Spirito Group - CEO: Χρήστος Γενιτσεφτσής

Η συνάντηση ανέδειξε την ανάγκη για ένα «πλέγμα» παρεμβάσεων, τόσο σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο όσο και σε υπηρεσίες υποστήριξης που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές και τη σύνδεση με ερευνητικά και καινοτομικά οικοσυστήματα. Ειδική αναφορά έγινε στη στήριξη των μικρών, νεοφυών επιχειρήσεων που μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και να προσελκύσουν επενδύσεις στην περιφέρεια.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Λάρισας και της ευρύτερης Θεσσαλίας, η σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών αφορά:

τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας,

τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα,

τη διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών δομών και επιχειρήσεων.

Η συγκέντρωση στο JOIST, ως χώρος όπου λειτουργούν νεοφυείς εταιρείες και υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας, χωρίς να περιορίζονται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Φορέας Εκπρόσωπος Επιμελητήριο Λάρισας Χρήστος Γιακουβής Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων ΓΗ» Ματούλα Αιφαντή Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Βασίλης Κλειτσιογιάννης OPENMELLON SA Βασίλης Αβραμούδης JOIST (Πάρκο Καινοτομίας) Τάσος Βασιλειάδης Spirito Group Χρήστος Γενιτσεφτσής

Από τα περιεχόμενα της συζήτησης προέκυψε η εικόνα ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια: ρυθμίσεις που να απλοποιούν διαδικασίες, υποδομές στήριξης και δίαυλοι χρηματοδότησης για νεοφυείς ομάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η συζήτηση στο JOIST καταδεικνύει πως τοπικές πρωτοβουλίες και η συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μπορούν να διαμορφώσουν πολιτικές με απτό όφελος για την αγορά εργασίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Περαιτέρω βήματα και συγκεκριμένες προτάσεις αναμένεται να προκύψουν από τους συμμετέχοντες και να τεθούν προς αξιολόγηση σε επόμενες φάσεις σχεδιασμού πολιτικής.

Υ.Σ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα.