Συλλήψεις στην υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη

Τρεις νεαροί, μεταξύ αυτών δύο που φέρονται ως οι τοποθέτες των μηχανισμών, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η Αντιτρομοκρατική αξιοποιεί βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζει υποομάδες δράσης.

Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χανιά

Σε μία επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής, που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Χανίων, συνελήφθησαν τρία άτομα σε σχέση με τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν πριν από εννέα ημέρες και οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα 29 ετών, μια γυναίκα 26 ετών και έναν 24χρονο.

Οι αρχές θεωρούν ότι οι δύο πρώτοι έχουν ρόλο ως φυσικοί αυτουργοί στην τοποθέτηση των μηχανισμών, ενώ ο νεαρός 24 ετών κατηγορείται για παροχή καταφυγίου, καθώς φέρεται να παραχώρησε τα κλειδιά κατοικίας που ανήκει σε συγγενείς του.

Τρόπος εντοπισμού και στοιχεία της έρευνας

Η εξάρθρωση των υπόπτων στηρίχθηκε σε συνδυαστική έρευνα της Αντιτρομοκρατικής με ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού. Από τις κάμερες ασφαλείας προέκυψαν ενδείξεις για τη χρήση διαφορετικών ομάδων στην αλληλουχία των επιθέσεων: δύο υποομάδες φέρονται ότι ευθύνονται συνολικά για τρεις επιθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, ο 29χρονος εντοπίστηκε και προσήχθη έξω από την οικία του επί της οδού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Ερευνώνται λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των μηχανισμών στο όχημα που εξερράγη και προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

29 ετών : θεωρείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση μηχανισμού.

: θεωρείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση μηχανισμού. 26 ετών : εντοπίστηκε σε παραλία της Παλαιόχωρας, Χανιά, όπου είχε μεταβεί μετά το περιστατικό.

: εντοπίστηκε σε παραλία της Παλαιόχωρας, Χανιά, όπου είχε μεταβεί μετά το περιστατικό. 24 ετών: κατηγορείται για παροχή καταφυγίου παραχωρώντας κλειδιά κατοικίας.

Από την έρευνα προκύπτει ότι η δεύτερη υποομάδα, σε χωριστές ενέργειες, τοποθέτησε γκαζάκια σε οικίες στελεχών της πολιτικής ζωής, για τις οποίες έχουν προκύψει πρόσθετες ταυτοποιήσεις, μεταξύ των οποίων μεθοδολογίες ανάλυσης DNA.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Οι συλλήψεις σηματοδοτούν πρόοδο στις έρευνες, αλλά οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για να εξακριβώσουν το εύρος της συμμετοχής των συλληφθέντων, τυχόν συνεργούς και τη συνδεσιμότητα των επιθέσεων. Η υπόθεση έχει βαρυφορτωμένο κατηγορητήριο και παραμένει σε στάδιο προανάκρισης και συγκέντρωσης στοιχείων.

Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον, καθώς αφορά πράξεις με θύμα πολίτη της πόλης και χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε πολυσύχναστες κατοικημένες περιοχές. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να καταγγέλλουν ύποπτες κινήσεις.

Στοιχείο Περιγραφή Αξιόποινες πράξεις Εμπρηστικές επιθέσεις με μηχανισμούς (γκαζάκια) Αριθμός συλλήψεων 3 Τοποθεσίες επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη, Χανιά

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται, με αξιοποίηση τεχνολογικών και εργαστηριακών μέσων (ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, DNA και άλλα), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και να διασαφηνιστούν πλήρως οι ρόλοι των εμπλεκομένων.