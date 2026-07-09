Σύγχυση σε σορούς με αντίκτυπο στην Ξάνθη: οικογένεια ζητεί εκταφή και διερεύνηση

Εντόνo ανησυχία στην Ξάνθη μετά από περιστατικό στο Νοσοκομείο Σερρών όπου κατά την παράδοση σορού διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκει στον συγγενή που αναζητούσαν. Το νοσοκομείο διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και οι οικογένειες ζητούν διευκρινίσεις και εκταφή.

Αναστάτωση για την οικογένεια και την τοπική κοινότητα

Προβληματισμός και οδύνη έχουν προκληθεί στην Ξάνθη μετά το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου συγγενείς κάτοικου της Ξάνθης παρέλαβαν σορό που, σύμφωνα με τους συγγενείς άλλης οικογένειας, δεν ήταν ο δικός τους άνθρωπος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι δύο αποβιώσαντες είναι ο Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης, 79 ετών, και ο Β.Λ., κάτοικος Σερρών, 86 ετών.

Στο περιστατικό εμπλέκονται η διαδικασία αναγνώρισης της σορού, η ταφή στην Ξάνθη και η υποβολή μήνυσης από συγγενείς που δηλώνουν ότι τους δόθηκε λάθος σώμα. Η υπόθεση έχει λάβει νομικές προεκτάσεις καθώς, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σε νεκροταφείο της Ξάνθης, όπου έχει ήδη γίνει ταφή σε μουσουλμανικό χώρο.

«Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων»

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διευκρινιστούν τα γεγονότα. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιοι ζήτησαν από τους συγγενείς του αποβιώσαντος από την Ξάνθη να προσέλθουν στο νοσοκομείο για επανέλεγχο και νέα αναγνώριση της σορού που παραμένει εκεί.

Για την τοπική κοινωνία της Ξάνθης, η υπόθεση εγείρει ζητήματα που υπερβαίνουν την τρέχουσα διοικητική διερεύνηση: εμπιστοσύνη στις διαδικασίες των νοσοκομείων, σεβασμός στις θρησκευτικές πρακτικές ταφής και η ανάγκη γρήγορων και διαφανών ενεργειών ώστε να μην προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός των οικογενειών.

Ημερομηνίες : οι θάνατοι σημειώθηκαν στις 06/07/2026, η παρέλαση της σορού από συγγενείς του Ι.Μ. έγινε στις 07/07/2026 και η αναγνώριση που οδήγησε στο πρόβλημα έγινε στις 08/07/2026.

: οι θάνατοι σημειώθηκαν στις 06/07/2026, η παρέλαση της σορού από συγγενείς του Ι.Μ. έγινε στις 07/07/2026 και η αναγνώριση που οδήγησε στο πρόβλημα έγινε στις 08/07/2026. Ενέργειες νοσοκομείου : διαταγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και αίτημα για νέα αναγνώριση από συγγενείς.

: διαταγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και αίτημα για νέα αναγνώριση από συγγενείς. Νομικά βήματα: υποβλήθηκε μήνυση και αναμένεται αίτημα για εκταφή.

Ημερομηνία Γεγονός 06/07/2026 Καταγράφηκαν οι θάνατοι των Β.Λ. (Σέρρες, 86) και Ι.Μ. (Ξάνθη, 79) 07/07/2026 Συγγενείς του Ι.Μ. παρέλαβαν τη σορό 08/07/2026 Συγγενείς του Β.Λ. δεν αναγνώρισαν τη σορό και υπέβαλαν μήνυση

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις διοικητικές και δικαστικές αρχές. Για τους κατοίκους της Ξάνθης, η εξέλιξή της θα καθορίσει την επόμενη ημέρα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης και τη διαχείριση θανάτων που εμπλέκουν μετακινήσεις μεταξύ πόλεων. Οι Αρχές έχουν δηλώσει ότι θα παράσχουν προσήκουσες εξηγήσεις και ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για πλήρη διαλεύκανση.

Σε τοπικό επίπεδο, αξίζει να επισημανθεί ότι τα θέματα ταφής σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και οι σχετικές διαδικασίες απαιτούν προσεκτική προσέγγιση ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός προς τους νεκρούς και τους οικείους τους.