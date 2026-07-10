Συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις δολοφονικές εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου

Τρεις προφυλακίσεις και μία προσαγωγή ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική σε επιχείρηση που εκτυλίχθηκε το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, στο πλαίσιο των ερευνών για τις εμπρηστικές επιθέσεις με θύμα μια γυναίκα και τραυματίες.

Επιχείρηση Αντιτρομοκρατικής με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί και οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων και στην προσαγωγή ενός ακόμη, σε σημεία της Θεσσαλονίκης και των Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, οι δύο συλλήψεις έγιναν εντός των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ενώ η τρίτη πραγματοποιήθηκε στα Χανιά. Η γυναίκα που συνελήφθη στην Κρήτη είναι μόνιμη κάτοικος Θεσσαλονίκης και, όπως αναφέρεται, είχε μεταβεί στο νησί με την πρόθεση να διαφύγει μετά τις επιθέσεις.

Οι έως τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι όλοι οι συλληφθέντες είχαν στο παρελθόν ποινικές εκκρεμότητες και προέρχονται από τον χώρο των αντιεξουσιαστικών κύκλων. Κατά την έρευνα σε οικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε προσαγωγή νεαρού και κατασχέθηκαν φάκελοι και στοιχεία που, όπως αναφέρθηκε, πέρασαν για εξερεύνηση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής.

Περιοχή Ενέργεια Θεσσαλονίκη 2 συλλήψεις + 1 προσαγωγή, έρευνες σε οικήματα Χανιά 1 σύλληψη (κάτοικος Θεσσαλονίκης)

Οι συλλήψεις συνδέονται με τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην τοπική κοινωνία λόγω της βίαιης και στοχευμένης φύσης των ενεργειών.

Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη

Η επιχειρησιακή παρουσία της Αντιτρομοκρατικής στην πόλη δείχνει κλιμάκωση των προσπαθειών για εξάρθρωση κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν βίαιες ενέργειες.

Οι κατασχέσεις στοιχείων από οικίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω διευκρινίσεις για τη δρομολόγηση και οργάνωση των επιθέσεων.

Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς περιμένουν ενημέρωση για τυχόν νέες προσαγωγές και για την πορεία της προανάκρισης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε χώρους και οικήματα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία που θα συνδέσουν με ακρίβεια τους προσαχθέντες με τις επιθέσεις. Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ή τις ακριβείς κατηγορίες που θα απαγγελθούν.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις με ανησυχία, καθώς το περιστατικό έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ασφάλεια και την καθημερινότητα της πόλης. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αναφέρουν όποια πληροφορία θεωρούν σχετική με την υπόθεση.