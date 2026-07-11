Συλλήψεις στη Βόρεια Εύβοια μετά από γεωεντοπισμό κλοπιμαίων — δράστης εντοπίστηκε ενώ κολυμπούσε

Η άμεση αντίδραση του θύματος και ο εντοπισμός του tablet οδήγησαν στη σύλληψη 44χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αφαιρέσει αυτοκίνητο στην Αιδηψό και να είχε κλέψει από κατοικία στη Νέα Αγχίαλο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανακριτική διαδικασία για υπόθεση που αφορά σειρά κλοπών και παράνομης διαμονής, μετά τη σύλληψη ενός 44χρονου στην παραθαλάσσια περιοχή της Γλύφας, στη Φθιώτιδα, ο οποίος είχε καταφύγει στη βόρεια Εύβοια και τα γύρω μέρη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αλυσίδα των παραβάσεων ξεκίνησε την Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Ο άνδρας φέρεται να αφαίρεσε ένα σταθμευμένο όχημα από ιδιωτικό χώρο στην Αιδηψό και με αυτό διέσχισε τον Μαλιακό κόλπο, φθάνοντας στην Φθιώτιδα. Την επόμενη ημέρα μετέβη στη Νέα Αγχίαλο, όπου εισήλθε σε κατοικία και αφαίρεσε κοσμήματα, ρολόγια, έναν φορητό υπολογιστή και ένα tablet.

Πώς προχώρησαν οι έρευνες

Το θύμα αξιοποίησε την εφαρμογή γεωεντοπισμού του κλεμμένου tablet, εντοπίζοντας το στίγμα στην παραλία της Γλύφας. Ειδοποιήθηκε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας, το οποίο προσέγγισε το σημείο και ταυτοποίησε το όχημα που είχε κλαπεί στην Αιδηψό. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από την κατοικία της Νέας Αγχιάλου.

Την ώρα της επέμβασης ο 44χρονος βρισκόταν στη θάλασσα. Προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, προκαλώντας αναστάτωση σε πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς.

Ημερομηνία Τοποθεσία Γεγονός 8 Ιουλίου Αιδηψός Κλοπή οχήματος από ιδιωτικό χώρο 9 Ιουλίου Νέα Αγχίαλος Διάρρηξη κατοικίας — κλοπή κοσμημάτων, ηλεκτρονικών Άμεση συνέχεια Γλύφα (Φθιώτιδα) Γεωεντοπισμός tablet — σύλληψη δράστη

Τοπικές επιπτώσεις και νομικές συνέπειες

Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα από το 2021, γεγονός που προστέθηκε στον σχηματισμό της δικογραφίας ως επιπλέον κατηγορία. Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία για τις τοπικές αστυνομικές αρχές και για την κοινή γνώμη, καθώς θέτει ζήτημα διαχείρισης αντίστοιχων υποθέσεων σε παραλιακές και τουριστικές ζώνες.

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά τον γεωεντοπισμό.

της Αστυνομίας μετά τον γεωεντοπισμό. Αποκατάσταση κλοπιμαίων και ταυτοποίηση κλεμμένου οχήματος.

και ταυτοποίηση κλεμμένου οχήματος. Πρόσθετη δίωξη για παράνομη διαμονή στην επικράτεια.

Η υπόθεση υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνολογίας στον εντοπισμό κλοπιμαίων και τη στενή συνεργασία πολιτών και αστυνομικών υπηρεσιών. Για τους κατοίκους της βόρειας Εύβοιας και των παραλίων της Φθιώτιδας, η υπόθεση λειτουργεί υπενθυμιστικά για την τήρηση μέτρων ασφαλείας σε οχήματα και κατοικίες, ιδιαίτερα σε περιόδους με μεγάλη κίνηση επισκεπτών.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές για να διακριβωθούν τυχόν επιπλέον εμπλοκές και η πλήρης ποινική αξιολόγηση των πράξεων που έχουν τελεστεί.