Συλλήψεις στην Αντιτρομοκρατική για τις φονικές εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Τρεις νεαροί προσήχθησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και τρομοκρατική πράξη.

Τρεις συλλήψεις μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε την Παρασκευή η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, εννέα ημέρες μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, μία από τις οποίες είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι ενέργειες έγιναν στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, προσήχθησαν ένας 29χρονος και μία 26χρονη, που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί των επιθέσεων, καθώς και ένας 24χρονος που κατηγορείται ότι παρείχε καταφύγιο στους δύο φερόμενους δράστες μετά τα περιστατικά. Οι τρεις κατέληξαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου και θα καταθέσουν ενώπιον των ανακριτικών οργάνων της Αντιτρομοκρατικής.

Οι Αρχές περιγράφουν τον 29χρονο ως το άτομο που, σύμφωνα με την έρευνα, τοποθέτησε τη σακούλα με το γκαζάκι στο αυτοκίνητο που εξερράγη και προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της οποίας η μητέρα αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα ως Βάγια Νέστορα. Η 26χρονη συνελήφθη στα Χανιά, όπου είχε μεταβεί αφού πληροφορήθηκε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ενώ ο 24χρονος προσφέρθηκε να τους δώσει πρόσβαση σε σπίτι συγγενών του, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών.

Η δικογραφία που σύντασσε η Αντιτρομοκρατική φέρεται ότι αφορά βαριά κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με πρόθεση και η επιβαρυντική περίσταση που σχετίζεται με τρομοκρατική πράξη. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να διερευνούν ενδεχόμενες διασυνδέσεις των συλληφθέντων και πιθανή συμμετοχή επιπλέον προσώπων.

Μέρη επιχειρήσεων: Θεσσαλονίκη, Χανιά

Θεσσαλονίκη, Χανιά Προσαχθέντες: 29 ετών, 26 ετών, 24 ετών

29 ετών, 26 ετών, 24 ετών Κατηγορίες (σύμφωνα με πληροφορίες): ανθρωποκτονία με πρόθεση, τρομοκρατική πράξη

Τοπικά, οι συλλήψεις καταδεικνύουν την κινητοποίηση των διωκτικών αρχών και φέρνουν στο επίκεντρο ερωτήματα για την ασφάλεια σε κατοικημένες περιοχές και για την πρόληψη τέτοιων επιθέσεων. Η παρουσία της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη και οι συνεργασίες με υπηρεσίες εκτός νομού (όπως στα Χανιά) υπογραμμίζουν τη διαπεριφερειακή διάσταση της έρευνας.

Για τους κατοίκους της πόλης, οι εξελίξεις σημαίνουν εντατικοποίηση των ανακριτικών ενεργειών και πιθανές επιπλέον συλλήψεις ή προσαγωγές καθώς η προανάκριση προχωρά. Η μεταφορά των κατηγορουμένων ενώπιον του Εισαγγελέα αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα νομικά στάδια, ενώ οι αρχές καλούνται να διευκρινίσουν πλήρως τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στις επιθέσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συλληφθέντων 3 Τοποθεσίες επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη, Χανιά Κατηγορούμενα αδικήματα Ανθρωποκτονία με πρόθεση, τρομοκρατική πράξη (κατ' αρχήν)

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες σχετικές με τα περιστατικά καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Η ταχεία και τεκμηριωμένη διερεύνηση είναι κρίσιμη για την απονομή δικαιοσύνης και για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή.