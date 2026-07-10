Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τις επιθέσεις της 1ης Ιουλίου

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής: δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και μία στα Χανιά για τις εμπρηστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) που οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, σε ενέργειες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Οι προσαγωγές σχετίζονται με τις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου 2026, από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα και τραυματισμοί άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία, πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και η τρίτη στα Χανιά, όπου η γυναίκα είχε μεταβεί μετά τα γεγονότα.

Χρονικό : οι εμπρηστικές ενέργειες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες προσώπων της τοπικής πολιτικής ζωής.

: οι εμπρηστικές ενέργειες σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες προσώπων της τοπικής πολιτικής ζωής. Αποτέλεσμα : έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα· τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλεύτηκε με εγκαύματα.

: έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα· τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα, που νοσηλεύτηκε με εγκαύματα. Έρευνες: σε εξέλιξη είναι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους για την ανεύρεση επιπλέον στοιχείων.

Οι προαναφερθείσες συλλήψεις βασίστηκαν, κατά τις αρμόδιες πηγές, στην επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού και στην αξιολόγηση στοιχείων τηλεπικοινωνιών. Σημαντικό στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ήταν η καταγραφή της διαδρομής των υπόπτων με μοτοσικλέτα από το σημείο της επίθεσης προς κατοικία όπου φέρονται να κατέφυγαν.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επιθέσεων 1 Ιουλίου 2026 Σύλληψης 3 άτομα (2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στα Χανιά) Θύματα 1 νεκρή, 4 τραυματίες

Οι αρχές εξετάζουν αν οι συλληφθέντες είχαν ρόλο και στις άλλες δύο εμπρηστικές ενέργειες που σημειώθηκαν την ίδια νύχτα σε κατοικίες στελεχών. Επίσης, κατά πληροφορίες, κάποια από τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν έχουν παλιό ποινικό παρελθόν και συνδέονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί έντονη αστυνομική παρουσία σε γειτονιές της πόλης τις επόμενες ημέρες, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για την εξασφάλιση επιπλέον στοιχείων και τεκμηρίων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν όσους έχουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, ενώ τα ευρήματα από κάμερες και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα θα είναι καθοριστικά στην περαιτέρω διαδρομή της υπόθεσης προς την δικαιοσύνη.

Η διαδικασία διερεύνησης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και τα επίσημα στοιχεία αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα από τις αρμόδιες αρχές μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες προσαγωγές και οι σχετικές ανακοινώσεις.