Συλλήψεις στην Οινούσα Σερρών: φωτιά από σπινθήρες οχήματος σε αγροτική έκταση

Δύο άτομα συνελήφθησαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Οινούσα Σερρών όταν όχημα προσέκρουσε σε ανώμαλο έδαφος και προκάλεσε σπινθήρες. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες και προειδοποιούν για την ανάγκη αυξημένης προσοχής.

Επιτόπια έρευνα και συλλήψεις μετά την πυρκαγιά στην Οινούσα

Σε συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στην Οινούσα Σερρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 34 και 17 ετών, κινούνταν με Ι.Χ.Ε. όχημα εκτός οδικού δικτύου, σε αγροτική έκταση, όταν το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος και προκλήθηκαν σπινθήρες που αναφλόγησαν στη ξηρή βλάστηση.

Από την άμεση προανακριτική διερεύνηση ταυτοποιήθηκαν οι υπαίτιοι και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθούν οι ακριβείς περιστάσεις υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Στο περιστατικό κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό της επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες εκτάσεις και την προστασία περιουσιών. Η ταχεία επέμβαση και οι ανακριτικές ενέργειες αποσκοπούν αφενός στην αποφυγή νέων αναζωπυρώσεων και αφετέρου στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Αιτία : προσέκρουση οχήματος σε ανώμαλο έδαφος, σπινθήρες και ανάφλεξη ξηρής βλάστησης.

: προσέκρουση οχήματος σε ανώμαλο έδαφος, σπινθήρες και ανάφλεξη ξηρής βλάστησης. Ενέργειες αρχών : προσαγωγή/σύλληψη δύο ατόμων, προανακριτική διερεύνηση από ανακριτικά κλιμάκια.

: προσαγωγή/σύλληψη δύο ατόμων, προανακριτική διερεύνηση από ανακριτικά κλιμάκια. Κίνδυνοι: επέκταση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις — προστασία περιουσιών και οικισμών.

Για τους κατοίκους της περιοχής οι κρίσιμοι παράγοντες παραμένουν η αποφυγή κυκλοφορίας οχημάτων εκτός δρόμου σε ξηρές αγροτικές εκτάσεις τις θερμές και ανέφελες ώρες, καθώς και η τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας σε κάθε αγροτική εργασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει ότι ακόμα και απρόσεκτες κινήσεις με όχημα μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν υπάρχει ξηρή βλάστηση.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Οινούσα, Ν. Σερρών Ανακριτικά όργανα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κατηγορία Φωτιά από αμέλεια — αυτόφωρη διαδικασία

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση εντοπισμού καπνών ή φωτιάς, καλώντας το 199. Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους και τις προανακριτικές ενέργειες προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.