Σύμη: η καταδρομή του Ιουλίου 1944 και η τοπική ιστορική μνήμη

Αναδρομή στη σχεδίαση και την εκτέλεση της μεγάλης καταδρομικής επιχείρησης στη Σύμη (12-14 Ιουλίου 1944), με έμφαση στις δυνάμεις, την τοπογραφία και τις συνέπειες για το νησί.

Η επιχείρηση που χαρακτήρισε την τοπική αντίσταση

Στις αρχές Ιουλίου του 1944 οργανώθηκε στη Σύμη μια εκτενής καταδρομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν ελληνικές και βρετανικές δυνάμεις με σκοπό την εξουδετέρωση της γερμανο-ιταλικής φρουράς και την πρόκληση πλήγματος σε εχθρικές εγκαταστάσεις και πλωτά μέσα. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με διακλαδική συνεργασία: στο πεδίο εμπλέχθηκαν στοιχεία του Ιερού Λόχου, τμήματα των SBS και πλωτά μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, υπό βρετανική διοίκηση.

Η προετοιμασία περιελάμβανε προσεκτική αναγνώριση και ενίσχυση της αποστολής με ομάδες πολυβόλων, όλμων και διαβιβαστές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τακτική συγκρότηση των δυνάμεων. Η πλωτή Βάση Καταδρομών μεθόρμισε αρχικά στον όρμο Μπαλισού και στη συνέχεια στον όρμο Λόστα, απέναντι από τη Σύμη, από όπου ξεκίνησαν οι επιχειρησιακές κινήσεις.

Το νησί είχε καίρια γεωγραφικά χαρακτηριστικά: κυρίαρχο το ξερό, βραχώδες έδαφος με χαμηλή βλάστηση και μικρές συστάδες πεύκων και κυπαρισσιών στα ψηλότερα σημεία, στοιχεία που επηρέασαν τη σχεδίαση της προσέγγισης και των επιθέσεων. Η εχθρική φρουρά ήταν οργανωμένη σε σημεία κλειδιά της σύμης, με κεντρική στρατιωτική διοίκηση που βρισκόταν στη Ρόδο.

Στοιχεία Δυνάμεων Αριθμός Ιερολοχίτες 154 SBS 139 Ένοπλες δυνάμεις στο νησί (ενδεικτικά) Λόχος 80 Ιταλών + 14 Γερμανοί στο κάστρο Άλλες φρουρές Διμοιρία 30 Ιταλών στην αποβάθρα, ομάδα 10 Ιταλών με 2 Γερμανούς

Η διοίκηση και ο έλεγχος της επιχείρησης βρέθηκαν υπό έναν Βρετανό ταξίαρχο, που συντόνιζε τις κινήσεις των κοινών τμημάτων. Για την εξασφάλιση ακριβών πληροφοριών έγιναν περίπολοι αναγνώρισης, καθώς η δράση απαιτούσε «νωπές» και ακριβείς πληροφορίες για τα σημεία εχθρικής συγκέντρωσης και τις εγκαταστάσεις προς ανατίναξη ή κατάληψη.

Στο τοπικό επίπεδο υπήρχαν επιπλέον σύνθετες σχέσεις και συμπεριφορές: οι Τούρκοι του τόπου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, απέφευγαν τη σύγκρουση με τις επιχειρησιακές δυνάμεις και σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονταν διστακτικοί ή φοβισμένοι όταν πλησίαζαν σκάφη των καταδρομέων. Από την άλλη, οι τουρκικές αρχές επέτρεπαν σε γερμανικούς πράκτορες να συλλέγουν πληροφορίες στις ακτές, σε μια τακτική που αντανακλούσε την αναζήτηση του τελικού κέρδους από πλευράς συνεργασίας με τον νικητή.

«Οι Τούρκοι τότε έκαναν τον “ψόφιο κοριό” και δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τα τμήματα…»

Για τους κατοίκους της Σύμης, η επιχείρηση αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς στη διάρκεια της Κατοχής: όχι μόνο για το άμεσο στρατιωτικό αποτέλεσμα αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν σχέσεις επιβίωσης και συνεργασίας στην τοπική κοινωνία. Η καταδρομή θεωρείται από πολλούς ιστοριογράφους ως μία από τις πιο επιτυχείς επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στο Αιγαίο, λόγω της λεπτομερούς σχεδίασης και του συντονισμού των δυνάμεων.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε ως διακλαδική με στόχο την εξουδετέρωση εχθρικών δυνάμεων και υποδομών.

Συμμετείχαν 154 Ιερολοχίτες και 139 άνδρες των SBS .

Ιερολοχίτες και άνδρες των . Η τοπική γεωτοπογραφία και οι πληροφορίες αναγνώρισης ήταν καθοριστικές για την έκβαση.

Η ανάμνηση αυτής της επιχείρησης επηρεάζει σήμερα την τοπική ιστορική ταυτότητα: έγγραφα, αφηγήσεις και επιτόπιες επισημάνσεις στο νησί υπενθυμίζουν τη διαχρονική σημασία των γεγονότων του Ιουλίου του 1944. Για τη Σύμη, η καταδρομή παραμένει κομμάτι της συλλογικής μνήμης, με άμεση σχέση στην κατανόηση των τοπικών εμπειριών κατά την περίοδο της Κατοχής και των μεταπολεμικών αφηγήσεων.