Συναγερμός για την 55χρονη Βασιλική – ζητείται βοήθεια για τον εντοπισμό της

Missing Alert ενεργοποιήθηκε για τη Βασιλική Γκάγκα, 55 ετών, που αγνοείται από τη Σητεία από τις 26 Ιουνίου. Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία της και ζητά πληροφορίες μέσω της γραμμής 1017.

Ενεργοποίηση Missing Alert για αγνοούμενη από τη Σητεία

Συναγερμός έχει σημάνει μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Βασιλικής Γκάγκα, 55 ετών, η οποία εξαφανίστηκε από την περιοχή της Σητείας της Κρήτης στις 26 Ιουνίου. Τα στοιχεία της υποθέσεως γνωστοποιήθηκαν από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 9 Ιουλίου, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αγνοούμενη έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατη, με κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Σημειώνεται επίσης ότι φέρει γύψο στο δεξί πόδι. Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τον ρουχισμό που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται με στόχο να ενισχυθούν οι πιθανότητες εντοπισμού μέσω της συμμετοχής πολιτών και τοπικών φορέων. Κάθε πληροφορία, ακόμα και μικρής σημασίας, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την πορεία των ερευνών.

Ημερομηνία εξαφάνισης: 26/6

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 9/7

Επικοινωνία: Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες καλούνται να επικοινωνήσουν όλο το 24ωρο με την Εθνική Γραμμή 1017, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να επιταχύνει τον εντοπισμό και να προστατεύσει τη ζωή της αγνοούμενης.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Βασιλική Γκάγκα Ηλικία 55 ετών Ύψος 1,50 μ. Χαρακτηριστικά Κοντά καστανά μαλλιά, μαύρα μάτια, γύψος στο δεξί πόδι Ημερομηνία εξαφάνισης 26 Ιουνίου Γραμμή επικοινωνίας 1017 (Εθνική Γραμμή Αγνοουμένων Ενηλίκων)

Σε τοπικό επίπεδο, οι αρχές και οργανώσεις έχουν συμφωνήσει ότι η αποτελεσματική διάχυση της είδησης και η συνεργασία με πολίτες είναι καθοριστικής σημασίας. Οι κάτοικοι της Βασιλικής και των γύρω περιοχών που τυχόν κινούνται σε τουριστικές ή μεταφορικές ροές προς και από την Κρήτη καλούνται να μείνουν σε εγρήγορση και να μεταφέρουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση παραμένει ανοικτή και κάθε νέα εξέλιξη θα ανακοινωθεί επίσημα από τους εμπλεκόμενους φορείς.