Συναγερμός στη Θεσπρωτία: εκκενώθηκε ο Γαλατάς λόγω δύο εστιών φωτιάς στον Κάμπο Παραμυθιάς

Δύο ανεξάρτητες δασικές εστίες ξέσπασαν στον Κάμπο Παραμυθιάς· σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης με επίγεια και εναέρια μέσα και μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων.

Έντονη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων και μήνυμα 112

Συναγερμός ενεργοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή του Κάμπου Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία, όπου καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά σημεία πυρκαγιάς εντός δασικής έκτασης. Οι δύο εστίες φέρεται να εκδηλώθηκαν με διαφορά περίπου 20 λεπτών, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Στο πεδίο της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνεισφέρουν επίσης οι υδροφόρες και τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

«⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γαλατά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Καριώτη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Στις 17:45 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα προειδοποίησης για την εκκένωση του οικισμού Γαλατάς, με οδηγία προς τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης προστασίας των πολιτών.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές οδηγίες

Για τους κατοίκους των πλησιέστερων οικισμών και όσους κινούνται στην περιοχή ισχύουν τα ακόλουθα:

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του 112 και των αρχών.

Απομακρυνθείτε προς ασφαλείς περιοχές και αποφύγετε την προσέγγιση της φλόγας.

Μην παρεμποδίζετε τις δυνάμεις κατάσβεσης και τις πυροσβεστικές προσβάσεις.

Προστατέψτε κατοικίδια και ζωτικό εξοπλισμό αν υπάρχει χρόνος, αλλά προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ασφάλεια.

Η χρήση εναέριων μέσων σε συνδυασμό με τις επίγειες δυνάμεις δείχνει ότι οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τα μέτωπα πριν επεκταθούν σε κατοικημένες ζώνες ή ευαίσθητες δασικές εκτάσεις. Η συμβολή των μηχανημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου είναι κρίσιμη για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τη διευκόλυνση των προσβάσεων.

Σημεία παρακολούθησης

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και του 112 για νεότερες οδηγίες. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους φορείς και ακολουθήστε τις υποδείξεις των δυνάμεων ασφαλείας.

Πόροι στην επιχείρηση Αριθμός Πυροσβέστες 48 Ομάδες πεζοπόρων 2 (5η ΕΜΟΔΕ) Οχήματα 15 Αεροσκάφη 4 Ελικόπτερο 1

Η κατάσταση είναι σε εξέλιξη. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια κατοίκων και υποδομών της περιοχής.

Φώτιος Τζωρτζάκης, Ανταποκριτής Show Time CY