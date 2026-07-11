Συναγερμός στην Παραμυθιά: πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση — επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον κάμπο της Παραμυθιάς. Ενισχύθηκαν τα πληρώματα της Πυροσβεστικής και συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας. Η φωτιά, σύμφωνα με την υπηρεσία, κινείται μακριά από οικισμούς.

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Περιφέρειας

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στον Κάμπο της Παραμυθιάς, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πρώτη αναφορά για την εκδήλωση της πυρκαγιάς καταγράφει την έναρξη περίπου στις 17:00, όταν κλήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση και τον περιορισμό της επέκτασης.

Στο μέτωπο επιχειρούν συνδυασμένα μέσα: επίγειες ομάδες της Πυροσβεστικής, πληρώματα πεζοπόρου τμήματος και εναέρια μέσα για ρίψεις νερού. Στο έργο συνδράμουν επίσης οι υδροφόρες της Περιφέρειας Ηπείρου, που ενισχύουν τις προσπάθειες ελέγχου της φωτιάς.

Δυνάμεις και μέσα που συμμετέχουν

Μέσο / Προσωπικό Ποσότητα Πυροσβέστες 18 Πεζοπόρο τμήμα (5η ΕΜΟΔΕ) 1 ομάδα Πυροσβεστικά οχήματα 5 Ελικόπτερο (ρίψεις νερού) 1

Η Πυροσβεστική ενημερώνει ότι, προς το παρόν, το μέτωπο κινείται σε απόσταση από κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, κάτι που μειώνει τον άμεσο κίνδυνο για τον οικιστικό ιστό. Παρά ταύτα, διατηρείται υψηλή επαγρύπνηση και συνεχείς περιπόλους για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Έρευνα για τα αίτια και τοπικές συνέπειες

Στην περιοχή έχει σπεύσει κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η έρευνα αυτή είναι κρίσιμη για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για εμπρησμό, στοιχείο που θα καθορίσει ενδεχόμενες επόμενες ενέργειες της τοπικής διοίκησης και των αρχών.

Πρακτικό ενδιαφέρον για κατοίκους: παραμείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε οδηγίες των αρχών.

παραμείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε οδηγίες των αρχών. Μετακινήσεις: περιορισμοί ενδέχεται να επιβληθούν σε αγροτικούς δρόμους της περιοχής έως ότου ελεγχθεί πλήρως το μέτωπο.

περιορισμοί ενδέχεται να επιβληθούν σε αγροτικούς δρόμους της περιοχής έως ότου ελεγχθεί πλήρως το μέτωπο. Περιβάλλον: καμένα αγροτικά εδάφη και δασική βλάστηση μπορεί να επηρεάσουν τοπικές καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Η τοπική κοινότητα της Παραμυθιάς παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι στις συνθήκες υψηλής πυρκαγιάς είναι ουσιαστικό να αποφεύγονται εργασίες που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς, όπως καύσεις αγροτικών υπολειμμάτων ή χρήση μηχανημάτων χωρίς προστασία.

Η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου από την Πυροσβεστική όσο εξελίσσεται η επιχείρηση. Οι κάτοικοι μπορούν να αναζητούν ενημέρωση από τα επίσημα κανάλια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας Ηπείρου για τυχόν οδηγίες ή εκκενώσεις.

Για την ενημέρωση των πολιτών και την ασφάλεια της περιοχής, παραμένει ουσιώδης ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, της Πυροσβεστικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης.