Συναυλία Fortissimo και τιμητικές διακρίσεις για «Περπατώ» και «Ηρόδικος» στην Κομοτηνή

Η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Κομοτηνής οργανώνει στις 10 Ιουλίου μουσική βραδιά με το σύνολο Fortissimo στο Κεντρικό Ηρώο και απονομή πλακετών στους συλλόγους που προωθούν την προσβασιμότητα.

Μουσική εκδήλωση και αναγνώριση κοινωνικού έργου στο κέντρο της πόλης

Η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Κομοτηνής προγραμματίζει για την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, που θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό Κεντρικό Ηρώο (Σπαθί). Το μουσικό σύνολο Fortissimo θα παρουσιάσει επιλεγμένες μελωδίες σε εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο, προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες.

Η εκδήλωση αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα καθώς στην έναρξή της θα γίνει απονομή τιμητικών πλακετών στους τοπικούς συλλόγους «Περπατώ» και «Ηρόδικος», σε αναγνώριση της συμβολής τους στην προώθηση της προσβασιμότητας και της συμπεριληπτικής ζωής στην πόλη.

Ημερομηνία: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 Ώρα: 20:30

20:30 Χώρος: Κεντρικό Ηρώο (Σπαθί), Κομοτηνή

Κεντρικό Ηρώο (Σπαθί), Κομοτηνή Είσοδος: Ελεύθερη

Ελεύθερη Προσβασιμότητα: Καθολικά προσβάσιμη εκδήλωση

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σύμπλευση πολιτισμού και κοινωνικής πολιτικής: η δημοτική διοίκηση, μέσα από την αντιδημαρχία Τουρισμού, συνδέει την καλλιτεχνική παρουσία με την επιβράβευση φορέων που δουλεύουν για την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες δραστηριότητες.

Στοιχείο Πληροφορία Οργανωτής Αντιδημαρχία Τουρισμού Δήμου Κομοτηνής Μουσικό σύνολο Fortissimo Τιμώμενοι σύλλογοι «Περπατώ», «Ηρόδικος»

Για τους κατοίκους της Κομοτηνής και τους επισκέπτες, η βραδιά προσφέρει δωρεάν πολιτιστική έξοδο στο κέντρο της πόλης, ενώ ταυτόχρονα θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της προσβασιμότητας στις δημόσιες εκδηλώσεις. Η επιλογή του Κεντρικού Ηρώου ως τόπου διεξαγωγής διευκολύνει την προσέλευση όσων κινούνται πεζοί ή με συγκοινωνία και ενισχύει την ορατότητα των τιμώμενων συλλόγων.

Επιμέλεια της ανακοίνωσης: Νικόλαος Αρβανίτης (Αντιδημαρχία Τουρισμού Δήμου Κομοτηνής).

Η συμμετοχή είναι ανοικτή στο κοινό και προτείνεται στους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν νωρίς, λόγω περιορισμένου χώρου γύρω από το Ηρώο και της αυξανόμενης συμμετοχής σε δημοτικές εκδηλώσεις τους θερινούς μήνες.