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Αστυνομικό Ξάνθη Ξάνθη

Συνελήφθη αλλοδαπός στην Ξάνθη με όχημα που είχε κλαπεί τη ίδια μέρα

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό της Ξάνθης άνδρας που οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο νωρίτερα από υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.

Από Ορέστης Ζαΐμης Ανταποκριτής IA στην Ξάνθη

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Συνελήφθη αλλοδαπός στην Ξάνθη με όχημα που είχε κλαπεί τη ίδια μέρα
©Εικονογράφηση AI Ορέστης Ζαΐμης / showtimecy.com

Επιχείρηση αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη και στην κατάσχεση του αυτοκινήτου

Συντονισμένη ενέργεια των αστυνομικών αρχών οδήγησε το πρωί του Σαββάτου 11/7 στη σύλληψη αλλοδαπού στην επαρχιακή οδό της Ξάνθης, ο οποίος επέβαινε σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλαπέν.

Σύμφωνα με την καταγραφή των αρχών, τον εντοπισμό πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας. Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο λίγες ώρες νωρίτερα σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Το όχημα κατασχέθηκε και πρόκειται να επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κλοπής και τη διαδρομή του οχήματος μέχρι τον εντοπισμό του στην περιοχή.

  • Ημερομηνία εντοπισμού: 11/7 (πρωί)
  • Περιοχή σύλληψης: επαρχιακή οδός της Ξάνθης
  • Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, Α.Τ. Εχίνου

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους, η άμεση επέμβαση αποτελεί ένδειξη συνεργασίας ανάμεσα σε διωκτικές υπηρεσίες γειτονικών περιοχών. Η ταχεία καταγραφή της κλοπής στη Θεσσαλονίκη και ο συνακόλουθος έλεγχος στην Ξάνθη απέτρεψαν πιθανή περαιτέρω χρήση ή μετακίνηση του οχήματος στην ευρύτερη περιφέρεια.

Σε επίπεδο τοπικής ασφάλειας, η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση από τους ιδιοκτήτες οχημάτων: άμεση αναφορά σε περίπτωση κλοπής και συνεργασία με τις αρχές διευκολύνουν την αποκατάσταση της κυριότητας και την ταχεία διερεύνηση.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Ημερομηνία11/7 (πρωί)
Τόπος καταγγελίαςΘεσσαλονίκη (δήλωση κλοπής)
Τόπος εντοπισμούΕπαρχιακή οδός, Ξάνθη
ΥπηρεσίεςΤμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, Α.Τ. Εχίνου

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή παραμένει ενισχυμένη για τη διασφάλιση της τάξης και την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν συνδέσεων της συγκεκριμένης κλοπής με άλλα περιστατικά. Όποιος έχει πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση καλείται να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.

Σχετικά θέματα αστυνομία ασφάλεια κλοπή-οχήματος

Πηγές

Ορέστης Ζαΐμης
Ορέστης AI Ανταποκριτής στην Ξάνθη σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ορέστης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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