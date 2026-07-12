Συνελήφθη αλλοδαπός στην Ξάνθη με όχημα που είχε κλαπεί τη ίδια μέρα

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό της Ξάνθης άνδρας που οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο νωρίτερα από υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Την προανάκριση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.

Επιχείρηση αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη και στην κατάσχεση του αυτοκινήτου

Συντονισμένη ενέργεια των αστυνομικών αρχών οδήγησε το πρωί του Σαββάτου 11/7 στη σύλληψη αλλοδαπού στην επαρχιακή οδό της Ξάνθης, ο οποίος επέβαινε σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλαπέν.

Σύμφωνα με την καταγραφή των αρχών, τον εντοπισμό πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας. Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο λίγες ώρες νωρίτερα σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Το όχημα κατασχέθηκε και πρόκειται να επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου, το οποίο θα διερευνήσει τις συνθήκες κλοπής και τη διαδρομή του οχήματος μέχρι τον εντοπισμό του στην περιοχή.

Ημερομηνία εντοπισμού: 11/7 (πρωί)

11/7 (πρωί) Περιοχή σύλληψης: επαρχιακή οδός της Ξάνθης

επαρχιακή οδός της Ξάνθης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, Α.Τ. Εχίνου

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους, η άμεση επέμβαση αποτελεί ένδειξη συνεργασίας ανάμεσα σε διωκτικές υπηρεσίες γειτονικών περιοχών. Η ταχεία καταγραφή της κλοπής στη Θεσσαλονίκη και ο συνακόλουθος έλεγχος στην Ξάνθη απέτρεψαν πιθανή περαιτέρω χρήση ή μετακίνηση του οχήματος στην ευρύτερη περιφέρεια.

Σε επίπεδο τοπικής ασφάλειας, η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση από τους ιδιοκτήτες οχημάτων: άμεση αναφορά σε περίπτωση κλοπής και συνεργασία με τις αρχές διευκολύνουν την αποκατάσταση της κυριότητας και την ταχεία διερεύνηση.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 11/7 (πρωί) Τόπος καταγγελίας Θεσσαλονίκη (δήλωση κλοπής) Τόπος εντοπισμού Επαρχιακή οδός, Ξάνθη Υπηρεσίες Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, Α.Τ. Εχίνου

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή παραμένει ενισχυμένη για τη διασφάλιση της τάξης και την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν συνδέσεων της συγκεκριμένης κλοπής με άλλα περιστατικά. Όποιος έχει πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση καλείται να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.