Συνελήφθη ανήλικος στη Χαλκίδα για διακίνηση ναρκωτικών — και ο πατέρας του κατηγορείται

Συνελήφθη την Πέμπτη στη Χαλκίδα ένας ανήλικος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στην κατοχή του και στην οικία του κατασχέθηκαν <strong>14 αυτοσχέδιες συσκευασίες</strong> κάνναβης (συνολικού βάρους <strong>26,1 γρ.</strong>), ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης και κινητό. Ο πατέρας συνελήφθη για <strong>παραμέληση εποπτείας</strong> και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Επιχείρηση της ΔΙ.ΑΣ. και προανάκριση από τη Δίωξη Χαλκίδας

Από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης ένας ανήλικος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η επέμβαση οδήγησε σε νομότυπη έρευνα στην οικία του και σε έρευνες γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε, με αποτέλεσμα να βρεθούν και να κατασχεθούν πλήθος αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε διακίνηση μικρών ποσοτήτων.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 14 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 26,1 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας (με δυνατότητα ζύγισης έως 200 γρ.), τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν στη σύλληψη τόσο του ανήλικου όσο και στην προσαγωγή του ζητήματος στο πλαίσιο της έρευνας για τυχόν ευρύτερη δραστηριότητα.

Εντός της ίδιας οικίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του παιδιού του και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Η προανάκριση ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Η σύλληψη αναδεικνύει δύο παράγοντες με άμεσο τοπικό ενδιαφέρον: πρώτον, τη διακίνηση ναρκωτικών ακόμα και σε μικρής κλίμακας ποσότητες μέσα στην πόλη της Χαλκίδας, και δεύτερον, την ευθύνη της οικογένειας όταν εμπλέκονται ανήλικοι. Η εμπλοκή του γονέα με την κατηγορία της παραμέλησης υπογραμμίζει τις νομικές και κοινωνικές συνέπειες που ακολουθούν τέτοια περιστατικά.

«παραμέληση της εποπτείας» — «παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών»

Για τους κατοίκους της Χαλκιδας η υπόθεση έχει πρακτικές επιπτώσεις: αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε γειτονιές όταν διεξάγονται έλεγχοι, πιθανή εμπλοκή σχολικών και κοινωνικών φορέων στην παρακολούθηση ανήλικων ατόμων, καθώς και ανάγκη για ενημέρωση των γονέων σχετικά με τους κινδύνους και τις νομικές συνέπειες. Το Τμήμα Δίωξης Χαλκίδας συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει εάν υπάρχει δίκτυο διακίνησης ή πρόσθετα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Αντικείμενο Ποσότητα / Σημείωση Αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης 14 (συνολικό μεικτό βάρος 26,1 γρ.) Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Δυνατότητα ζύγισης έως 200 γρ. Τρίφτης Με υπολείμματα κάνναβης Κινητό τηλέφωνο Κατασχέθηκε

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα εποπτείας ανηλίκων και ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο.

Η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και τυχόν επιπλέον ευρήματα από την έρευνα θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των αρχών και τις πιθανές επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοι της Χαλκίδας θα ενημερωθούν για νεότερα μέσω των αρμόδιων αρχών και των τοπικών μέσων ενημέρωσης.