Συνελήφθη διοργανωτής εκδήλωσης σε κοινότητα του Δήμου Καρδίτσας για όχληση και έλλειψη άδειας

Πρωινές ώρες Κυριακής αστυνομικοί του Α.Τ. Καρδίτσας συνέλαβαν άνδρα υπεύθυνο εκδήλωσης, καθώς αναπαραγόμενη μουσική διατάρασσε την κοινή ησυχία και δεν υπήρχε άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής.

Σύλληψη για ηχορύπανση και έλλειψη άδειας

Συνελήφθη, τις πρώτες νυχτερινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου, σε κοινότητα του Δήμου Καρδίτσας, άνδρας ο οποίος ενεπλάκη ως υπεύθυνος διοργάνωσης εκδήλωσης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, μετά από καταγγελίες και διαπίστωση ότι αναπαραγόμενη μουσική προκάλεσε διατάραξη της κοινής ησυχίας. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η απαραίτητη άδεια για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

Το περιστατικό φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τις πρακτικές υποχρεώσεις που έχουν οι διοργανωτές δημόσιων εκδηλώσεων και τις επιπτώσεις όταν αυτές δεν τηρούνται. Για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, τέτοιες καταστάσεις επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής, ιδίως τις βραδινές ώρες.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η παρουσία της αστυνομίας και η σύλληψη του υπευθύνου υπογραμμίζει την ευαισθητοποίηση των αρχών σε ζητήματα ησυχίας και δημόσιας τάξης. Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής αυτό έχει πρακτικές συνέπειες:

Η μη τήρηση των αδειών ή η δυνατή αναπαραγωγή μουσικής σε ώρες κοινής ησυχίας μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες αστυνομικές παρεμβάσεις.

Οι γείτονες έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν περιστατικά όχλησης, με αποτέλεσμα ελέγχους και νομικές συνέπειες για τους διοργανωτές.

Οι τοπικές κοινωνίες αναμένουν από τους διοργανωτές σεβασμό στα ωράρια και στις διαδικασίες αδειοδότησης για την αποφυγή επεισοδίων.

Πρακτικές οδηγίες για διοργανωτές και κατοίκους

Χωρίς να εισάγονται νέα στοιχεία για την υπόθεση, αξίζει να επισημανθούν ορισμένες γενικές ενέργειες που συνήθως χρειάζονται πριν και κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης:

Ελέγξτε έγκαιρα τις απαιτούμενες άδειες από τον Δήμο και τυχόν σχετικές ενημερώσεις προς την αστυνομία.

Σεβαστείτε τα ώρια κοινής ησυχίας της κάθε τοπικής κοινότητας και προσαρμόστε την ένταση της μουσικής, ειδικά μετά τη δύση του ηλίου.

Διατηρείστε κανάλι επικοινωνίας με κατοίκους της περιοχής για να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν παράπονα.

Συνοπτικά στοιχεία του περιστατικού

Ημερομηνία 12 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Κοινότητα του Δήμου Καρδίτσας Εμπλεκόμενος Άνδρας, υπεύθυνος διοργάνωσης εκδήλωσης Αρχή που επενέβη Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας Λόγος σύλληψης Διατάραξη κοινής ησυχίας μέσω μουσικής και έλλειψη άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής

Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό και τήρηση νομιμότητας από πλευράς όσων οργανώνουν εκδηλώσεις στην ύπαιθρο και σε μικρές κοινότητες. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η προστασία της δημόσιας ησυχίας αποτελεί παράγοντα ουσίας για τη συνύπαρξη κατοίκων και διοργανωτών.

Η ζωή στις τοπικές κοινότητες απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα και στο δικαίωμα των κατοίκων στην ησυχία. Αυτό το περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση των υποχρεώσεων που συνοδεύουν κάθε δημόσια εκδήλωση.

Show Time CY — Ανταπόκριση από την Καρδίτσα