Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στην Ερέτρια για φωτιά από ρίψη κροτίδων — προσαγωγές και στους γονείς

Δύο παιδιά 12 και 13 ετών ταυτοποιήθηκαν ως η αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς σε χωράφι της Ερέτριας μετά από βίντεο. Η Αστυνομία και το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ οι γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας.

Συμβάν και άμεση επέμβαση

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν από τις αρχές ως υπαίτιοι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στη Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας, μετά από την ρίψη κροτίδων σε οικόπεδο με ξερά χόρτα. Η φωτιά κινητοποίησε δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ το περιστατικό εξετάστηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας.

Πώς ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Στο υλικό που έχει περιέλθει στις αρχές εμφανίζονται τα δύο παιδιά να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, και ακολούθως να προκύπτουν οι πρώτες φλόγες και ο καπνός. Το βίντεο αξιοποιήθηκε για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ανηλίκων, που προσήχθησαν και στη συνέχεια συνελήφθησαν σύμφωνα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο κηδεμόνων, ηλικίας 35 και 42 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την εστίαση των αρχών όχι μόνο στο περιστατικό της πυρκαγιάς αλλά και στην ευρύτερη ευθύνη των ενηλίκων για την εποπτεία των ανηλίκων.

Ηλικίες εμπλεκομένων: 12, 13 (ανήλικοι) · 35, 42 (κηδεμόνες).

12, 13 (ανήλικοι) · 35, 42 (κηδεμόνες). Αιτία πυρκαγιάς: ρίψη κροτίδων σε οικόπεδο με ξερά χόρτα.

ρίψη κροτίδων σε οικόπεδο με ξερά χόρτα. Αρμόδιες υπηρεσίες: Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας, Πυροσβεστική, Αστυνομία.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποίηση

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο που συνεπάγεται η ρίψη εύφλεκτων αντικειμένων σε σημεία με ξηρά φυτά, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς. Για τους κατοίκους της Ερέτριας και των γύρω περιοχών, το γεγονός αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης προσεκτικής εποπτείας παιδιών και της αποφυγής του παιχνιδιού με κροτίδες ή άλλα επικίνδυνα αντικείμενα κοντά σε χωράφια και αγροτοδασικές εκτάσεις.

Εμπλεκόμενοι Ηλικία Κατάσταση Ανήλικος 1 12 Συνελήφθη (αυτόφωρη) Ανήλικος 2 13 Συνελήφθη (αυτόφωρη) Κηδεμόνας 1 35 Συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας Κηδεμόνας 2 42 Συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τυχόν πρόσθετες ευθύνες. Κάτοικοι της περιοχής καλούνται να ενημερώνουν άμεσα Πυροσβεστική ή Αστυνομία όταν εντοπίζουν καπνό ή φλόγες, καθώς η γρήγορη ειδοποίηση μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερες καταστροφές.