Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στην Ξάνθη για απόπειρα κλοπής πέντε ποδηλάτων σε πολυκατοικία

Δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. σε επιχείρηση που αφορούσε απόπειρα κλοπής ποδηλάτων σε προαύλιο πολυκατοικίας της Ξάνθης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τρεις ακόμη ταυτοποιημένους συνεργούς.

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι μετά από απόπειρα κλοπής ποδηλάτων

Το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανηλίκων ημεδαπών, που κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής. Το περιστατικό σημειώθηκε σε προαύλιο πολυκατοικίας στην πόλη της Ξάνθης, όπου ομάδα πέντε ανηλίκων είχε ως στόχο να αφαιρέσει συνολικά πέντε ποδήλατα.

Κατοίκοι και περαστικοί αντιλήφθηκαν τις κινήσεις των νεαρών και προκάλεσαν την άμεση διαφυγή τους πριν ολοκληρώσουν την πράξη. Η αστυνομική παρέμβαση οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο εκ των δραστών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Τι γνωρίζουμε από την προανάκριση

Την προανάκριση και τη σύνταξη της σχετικής δικογραφίας χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πέντε ανήλικοι δρούσαν από κοινού και εισήλθαν σε αύλειο χώρο πολυκατοικίας με σκοπό την αφαίρεση των ποδηλάτων. Η αποτυχία του σχεδίου αποδόθηκε στην έγκαιρη αντίδραση τρίτων και στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Ημερομηνία σύλληψης: 10/07/2026

10/07/2026 Κατηγορούμενοι: δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, τρεις ακόμη ταυτοποιήθηκαν

δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, τρεις ακόμη ταυτοποιήθηκαν Αντικείμενο απόπειρας: πέντε ποδήλατα

Στοιχείο Αριθμός Συλληφθέντες 2 Ταυτοποιημένοι συνεργοί 3 Προβλεπόμενος στόχος 5 ποδήλατα

Η υπόθεση φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Η έγκαιρη παρέμβαση των κατοίκων και οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών αρχών απέτρεψαν την υλοποίηση της κλοπής, αλλά ταυτόχρονα εγείρουν ερωτήματα για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συμβουλές

Για τους κατοίκους της Ξάνθης, η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα προστασίας των ποδηλάτων και άλλων προσωπικών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους. Συνιστώνται απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές:

χρήση σταθερών αλυσίδων ή ειδικών κλειδαριών τύπου U

αποθήκευση ποδηλάτων σε κλειστούς ή προσβάσιμους μόνο σε ενοίκους χώρους

άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας σε ύποπτες κινήσεις

συνεργασία μεταξύ γειτόνων για αυξημένη επαγρύπνηση

Η συνεργασία κατοίκων και Αρχών αποδείχθηκε καθοριστική στην περίπτωση αυτή. Η συνέχεια της έρευνας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων θα δείξει αν θα προκύψουν περαιτέρω στοιχεία και τυχόν κατηγορίες για τους υπόλοιπους ταυτοποιημένους δράστες.

Για τυχόν νεότερα στην εξέλιξη της υπόθεσης, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας και τις τοπικές ειδησεογραφικές πηγές.

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