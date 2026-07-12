Συνεργασία στον χώρο καινοτομίας της Λάρισας για στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΛ.Α.Σ. και τοπικών επιχειρηματικών φορέων για την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων.

Συντονισμός για πολιτικές υπέρ της καινοτομίας

Στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST της Λάρισας συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 8 Ιουλίου εκπρόσωποι θεσμικών οργανισμών και επιχειρήσεων με στόχο να συζητήσουν τις ανάγκες και τα βήματα για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια. Η πρωτοβουλία είχε ως κεντρικό άξονα την αναγνώριση των παρεμβάσεων που απαιτούνται για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη διαμόρφωση νέων αναπτυξιακών προτύπων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Τομεάρχης Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ. καθ. Γιώργος Πετράκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστος Γιακουβής, η Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φαρσάλων ΓΗ Ματούλα Αιφαντή, καθώς και στελέχη από την τοπική βιομηχανία και εταιρείες τεχνολογίας.

Συζητήθηκαν μέτρα για τη στήριξη μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων.

Τονίστηκε η ανάγκη συντονισμένων ρυθμίσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ανταλλάχθηκαν πρακτικές συνεργασίας μεταξύ ακαδημίας, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.

Οι συνομιλίες ανέδειξαν ένα φάσμα παρεμβάσεων που κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος: από τη διευκόλυνση πρόσβασης σε υποστήριξη και χρηματοδότηση έως την προώθηση της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης με βιομηχανικούς φορείς.

Βασικοί συμμετέχοντες στη συνάντηση Φορέας / Εταιρεία Εκπρόσωπος ΕΛ.Α.Σ. (Τομέας Ανάπτυξης) Καθ. Γιώργος Πετράκος Επιμελητήριο Λάρισας Χρήστος Γιακουβής Αγροτικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων ΓΗ Ματούλα Αιφαντή ΑΣ Φαρσάλων ΓΗ (Οικονομικός Διευθυντής) Ευάγγελος Δημητρακόπουλος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Βασίλης Κλειτσιογιάννης OPENMELLON SA Βασίλης Αβραμούδης Πάρκο Καινοτομίας JOIST (CEO) Τάσος Βασιλειάδης Spirito Group (CEO) Χρήστος Γενιτσεφτσής

Για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία γενικότερα, η συγκέντρωση τέτοιων φορέων στο JOIST υπογραμμίζει τη δυναμική που υπάρχει στον τομέα της τεχνολογίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η τοπική οικονομία μπορεί να ωφεληθεί από την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ακαδημαϊκών, παραγωγικών και χρηματοδοτικών πόλων.

Απέναντι στις προκλήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση υποδομών στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων.

Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επενδύσεις.

Ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Η συνάντηση λειτουργεί ως βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες και πιθανές συνεργασίες που θα επηρεάσουν άμεσα την επιχειρηματική καθημερινότητα στην περιοχή. Οι τοπικοί φορείς θα κληθούν να εξειδικεύσουν τα επόμενα βήματα, ώστε οι αποφάσεις να μετουσιωθούν σε πρακτικές δράσεις που θα στηρίξουν την απασχόληση και την καινοτομία στην Περιφέρεια.

Ζήτημα προς παρακολούθηση: η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και η εξασφάλιση πόρων για τη στήριξη των προτάσεων που συζητήθηκαν.