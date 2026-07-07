Συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην ΑΜΘ: 16 συλλήψεις, μία στην Ξάνθη

Σειρά στοχευμένων ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε σε 16 συλλήψεις για ναρκωτικά σε πέντε περιφερειακές ενότητες. Στην Ξάνθη καταγράφηκε μία σύλληψη, με κατασχέσεις ουσιών και εξοπλισμού.

Εβδομαδιαία δράση με μετρήσιμα αποτελέσματα

Σε συντονισμένη επιχείρηση κατά της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, καταλήγοντας σε 16 συλλήψεις μέσα σε μία εβδομάδα. Η κινητοποίηση κάλυψε τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ξάνθης, Ροδόπης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουλίου 2026, και συνοδεύτηκε από τη σχηματίση 15 ξεχωριστών δικογραφιών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανάμεσα στους συλληφθέντες συγκαταλέγονται 15 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός.

Το χρονικό των ελέγχων και οι υποθέσεις-κλειδιά

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε στοχευμένους ελέγχους κατοικιών, προαύλιων χώρων και σημείων ενδιαφέροντος. Μεταξύ των υποθέσεων που ξεχώρισαν:

Θάσος : Εντοπίστηκαν σε οικία 309 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης και μία ζυγαριά ακριβείας. Συνελήφθη ημεδαπός.

: Εντοπίστηκαν σε οικία ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης και μία ζυγαριά ακριβείας. Συνελήφθη ημεδαπός. Ροδόπη : Σε προαύλιο χώρο κατοικίας βρέθηκαν 5 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 0,4 έως 1,2 μέτρα . Κατασχέθηκαν επίσης 2 μεταλλικοί θρυμματιστές. Συνελήφθη ημεδαπός.

: Σε προαύλιο χώρο κατοικίας βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης ύψους από έως . Κατασχέθηκαν επίσης μεταλλικοί θρυμματιστές. Συνελήφθη ημεδαπός. Καβάλα: Σύλληψη ημεδαπής που επιχείρησε να προμηθεύσει κρατούμενο με συσκευασία περιέχουσα 37 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Συνελήφθη και ο κρατούμενος.

Η εικόνα στην Ξάνθη

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, στην Ξάνθη καταγράφηκε μία σύλληψη ημεδαπού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, στις παράλληλες υποθέσεις της ΑΜΘ κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 35,06 γραμμαρίων, μικροποσότητες κοκαΐνης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και επιμέρους ευρήματα που συνδέονται με τη χρήση και διακίνηση.

Τι κατασχέθηκε

Τα ευρήματα από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

35,06 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (σε επιμέρους περιπτώσεις της εβδομάδας)

ακατέργαστης κάνναβης (σε επιμέρους περιπτώσεις της εβδομάδας) Μικροποσότητες κοκαΐνης και κατεργασμένης κάνναβης

Έτοιμα τσιγάρα κάνναβης

Ναρκωτικά δισκία

Ζυγαριά ακριβείας και μεταλλικοί τρίφτες

Κατανομή συλλήψεων όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Με βάση την ενημέρωση, η κατανομή των συλλήψεων ανά περιοχή όπου ανακοινώθηκαν ρητά αριθμοί έχει ως εξής:

Περιοχή Συλλήψεις Ξάνθη 1 ημεδαπός Έβρος 6 (5 ημεδαποί, 1 αλλοδαπός) Καβάλα 5 ημεδαποί

Οι παραπάνω αριθμοί αφορούν τις περιπτώσεις που γνωστοποιήθηκαν αναλυτικά. Επιπλέον δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Ροδόπη και άλλες περιοχές της ΑΜΘ, με τα αντίστοιχα στοιχεία να αποτυπώνονται στις 15 δικογραφίες που σχηματίστηκαν.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η καταγραφή μίας σύλληψης στην Ξάνθη στο διάστημα των ελέγχων δείχνει ότι οι αρχές διατηρούν στενή επιτήρηση του φαινομένου και εντάσσουν την περιοχή στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για τους κατοίκους, τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τις ουσίες, ενώ για τα τοπικά δίκτυα πρόληψης και στήριξης εξαρτημένων ατόμων συνιστούν ένδειξη ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις παραμένουν επίκαιρες.

Η υπόθεση αναδεικνύει επίσης ότι η διακίνηση εντοπίζεται τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας, με τη Θάσο να εμφανίζει ποσότητες προς διακίνηση και τη Ροδόπη να καταγράφει καλλιέργεια σε οικιακό περιβάλλον. Η συνέργεια διαφορετικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να λειτούργησε καταλυτικά για τη γρήγορη τεκμηρίωση των υποθέσεων και την άμεση κατάσχεση ουσιών και εξοπλισμού.