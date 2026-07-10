Τα Γιάννενα εντάσσονται σε ευρωπαϊκή διαδρομή μνήμης για την προβολή της νεότερης ιστορίας

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο δίκτυο «Liberation Route Europe» και ξεκινά καταγραφή μνημείων και σημείων σχετικών με τη νεότερη ιστορία της περιοχής, με στόχο την τεκμηρίωση και την τουριστική αξιοποίηση.

Δήμος και ευρωπαϊκή δικτύωση για την ιστορική μνήμη

Ο Δήμος Ιωαννιτών προωθεί την ενίσχυση του τουρισμού που βασίζεται στην ιστορική μνήμη, μέσα από την ενεργή συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο Liberation Route Europe. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην τεκμηρίωση και προβολή τόπων και μνημείων που σχετίζονται με σημαντικές φάσεις της νεότερης ιστορίας της περιοχής.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει συστηματική καταγραφή μνημείων, ιστορικών τόπων και σημείων ενδιαφέροντος που άπτονται της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και των συνεπειών του στην τοπική κοινωνία. Η καταγραφή θεωρείται βασικό βήμα για την ένταξη του υλικού στις δράσεις και στις διαδρομές του ευρωπαϊκού δικτύου.

Σημασία για την πόλη και τους κατοίκους

Τα Γιάννενα διαθέτουν έντονο ιστορικό αποτύπωμα: η τοπική ιστορία συνδέεται με γεγονότα από τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση, το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας και τη θυσία των Λιγκιάδων. Η ένταξη στο δίκτυο επιδιώκει αφενός να αναδείξει αυτή την ταυτότητα και αφετέρου να συνδέσει τα τοπικά σημεία με ευρύτερες ευρωπαϊκές διαδρομές μνήμης και ειρήνης.

Καταγραφή μνημείων και ιστορικών τόπων

Τεκμηρίωση και ψηφιακή/φυσική προβολή των σημείων

Σύνδεση με ευρωπαϊκές διαδρομές μνήμης και τουριστικές ροές

Για τους κατοίκους, η πρωτοβουλία έχει πρακτικές συνέπειες: ενδεχόμενη βελτίωση σήμανσης, περισσότερες επισκέψεις με ειδικά ενδιαφέροντα, καθώς και δυνατότητες για εκπαιδευτικές δράσεις που αναδεικνύουν κρίσιμες πτυχές της τοπικής ιστορίας. Για φορείς πολιτισμού και τουρισμού ανοίγονται ευκαιρίες συνεργασίας και χρηματοδότησης μέσω δικτύων που έχουν πανευρωπαϊκή απήχηση.

Θεματική ενότητα Παράδειγμα τοπικών αναφορών Βαλκανικοί Πόλεμοι Ιστορικά γεγονότα στην περιοχή Κατοχή και Αντίσταση Τοπικές μνήμες και τόποι δράσης Ολοκαύτωμα Εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων Θυσία χωριών Λιγκιάδες

Η προσπάθεια εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική για την ενίσχυση του τουρισμού πολιτισμού στην περιοχή και την προβολή των Ιωαννίνων ως κόμβου μνήμης. Η τελική απόδοση των αποτελεσμάτων θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της καταγραφής, την τεκμηρίωση και την ενσωμάτωση των σημείων στις δράσεις του δικτύου.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών καταγραφής και τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν με τοπικούς φορείς, μουσεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε η πρωτοβουλία να αποδώσει απτά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία.