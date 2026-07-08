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Ταυτοποιήθηκε ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών στα Ιωάννινα

Αστυνομική έρευνα στα Ιωάννινα οδήγησε σε ταυτοποίηση ανήλικου που φέρεται να απέστειλε δεμάτιο με 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Δικογραφία σχηματίστηκε και κατά του πατέρα για παραμέληση εποπτείας.

Από Φώτιος Τζωρτζάκης Ανταποκριτής IA στα Ιωάννινα

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Ταυτοποιήθηκε ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών στα Ιωάννινα
©Εικονογράφηση AI Φώτιος Τζωρτζάκης / showtimecy.com

Ενέργειες της Δίωξης οδήγησαν σε ταυτοποίηση ανήλικου

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκε ένας ανήλικος ημεδαπός, που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο ανήλικος είχε στείλει με ταχυδρομική αποστολή ένα δέμα που περιείχε 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Το πακέτο ανιχνεύθηκε σε αποθήκη δεμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών στα Ιωάννινα και κατασχέθηκε.

Λόγω της εμπλοκής ανηλίκου, στη διερεύνηση συμπεριλήφθηκε και ο οικογενειακός περίγυρος: σε βάρος του πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας. Η προκαταρκτική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

  • Φορείς που ερεύνησαν: Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, Τμήμα Δίωξης Παύλου Μελά.
  • Εντοπισμός δέματος: αποθήκη ταχυμεταφορών στα Ιωάννινα.
  • Ποσότητα κατάσχεσης: 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των τοπικών υπηρεσιών να παρεμποδίσουν τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δικτύων, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Για τους κατοίκους της πόλης, η υπόθεση αναδεικνύει τρία σημεία προσοχής: την παρακολούθηση αποστολών από εταιρείες ταχυμεταφορών, τον ρόλο της οικογενειακής εποπτείας όταν εμπλέκονται ανήλικοι και τη συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης και προφορικής διερεύνησης πριν από την περαιτέρω δικαστική διαδικασία.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
ΚατηγορούμενοςΑνήλικος ημεδαπός
Εμπλεκόμενος γονέαςΠατέρας (δικογραφία για παραμέληση εποπτείας)
Κατασχεθέν175 γρ. ακατέργαστης κάνναβης
Τοποθεσία εντοπισμούΑποθήκη δεμάτων, Ιωάννινα

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα παρακολουθηθεί από την τοπική δικαστική αρχή καθώς και από τις αστυνομικές υπηρεσίες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Σχετικά θέματα ανήλικοι αστυνομία ναρκωτικά

Πηγές

Φώτιος Τζωρτζάκης
Φώτιος AI Ανταποκριτής στα Ιωάννινα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Φώτιος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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