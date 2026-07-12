Τετραετείς διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Β. Κικίλιας από την Κάλυμνο

Κατά την επίσκεψή του στην Κάλυμνο ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου και την ανάγκη σταθερότητας στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις μέσω τετραετούς σχεδιασμού.

Επίσκεψη και κύρια εξαγγελία

Κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κάλυμνο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση προχωρά σε τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, με στόχο τη μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους νησιώτες και τους τοπικούς επαγγελματίες.

Ο υπουργός υποδέχθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή Γκας Μπιλιράκη και πολυμελή αμερικανική αποστολή και είχε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες.

«Πρέπει να έρθει κανείς τον χειμώνα εδώ, να δει μόνους τους νησιώτες σε άλλες καιρικές συνθήκες, για να καταλάβει πόσο μεγάλες είναι αυτές οι ανάγκες»

Δράσεις για τη σύνδεση και τη στήριξη των εταιρειών

Στην ομιλία του ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλύμνου. Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη που παρείχαν οι υπηρεσίες του υπουργείου, «εντός του θεσμικού πλαισίου», ώστε η ΑΝΕ Καλύμνου να διατηρηθεί ενεργή και να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις τοπικές γραμμές.

Ο ίδιος επισκέφθηκε τις τοπικές υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος και ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής. Παρόντες στις συναντήσεις ήταν ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Ιωάννης Παππάς, ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της Καλύμνου.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά

Η μετάβαση σε τετραετή συμβόλαια για τις άγονες γραμμές σηματοδοτεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσπάθεια για:

πρόβλεψη και μεγαλύτερη σταθερότητα στις δρομολόγια

ασφαλέστερο σχεδιασμό για επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τη συγκοινωνία (ξενοδοχεία, καταστήματα, επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης)

βελτίωση των υπηρεσιών για τους κατοίκους του νησιού, ειδικά σε περιόδους χειμώνα και δυσμενών καιρικών συνθηκών

Για τους κατοίκους της Καλύμνου η δέσμευση αυτή μπορεί να αποβεί κρίσιμη στον προγραμματισμό του τουριστικού προϊόντος και στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τις λιμενικές και ναυτιλιακές αρχές σημαίνει ανάγκη συντονισμού σε επίπεδο ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Παρευρισκόμενοι Ρόλος Β. Κικίλιας Υπουργός Ναυτιλίας Γκας Μπιλιράκης Ελληνοαμερικανός βουλευτής Ι. Παππάς Βουλευτής Δωδεκανήσου Γ. Μαστροκούκος Δήμαρχος Καλυμνίων

Η αναφορά του υπουργού στην «κρίσιμη γεωστρατηγική θέση» της Καλύμνου και των Ιμίων υπογράμμισε την πολιτική βαρύτητα της παρουσίας υπουργείου και Λιμενικού στο νησιωτικό σύμπλεγμα, παράγοντες που συνδέονται με την έμφαση σε μέτρα ασφάλειας και επιχειρησιακής παρουσίας.

Για τους δημότες της Καλύμνου, η εφαρμογή τετραετών διαγωνισμών θα γίνει αντιληπτή μέσα από τη συνέπεια στα δρομολόγια, την πιθανή μείωση της αστάθειας στις ναυτιλιακές υπηρεσίες και την καλύτερη δυνατότητα προγραμματισμού για τους τοπικούς επαγγελματίες. Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση των εξαγγελιών απαιτείται νομοθετικό και υπηρεσιακό πλαίσιο, καθώς και συνεργασία κεντρικών και τοπικών αρχών για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Ιωάννης Μακρής

Ανταποκριτής — Νήσοι, Show Time CY