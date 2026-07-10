Θεσσαλονίκη: 15χρονη νεκρή μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο

Τραγικό δυστύχημα στην Περιφερειακή Οδό κοντά στην έξοδο για Νεάπολη — η ανήλικη διεκομίσθη στο «Γ. Γεννηματάς» και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες.

Σοβαρό τροχαίο με θύμα ανήλικη στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, με τραγική κατάληξη για ένα ανήλικο κορίτσι. Συγκεκριμένα, περίπου στις 12:00 συγκρούστηκε μοτοσικλέτα με απορριμματοφόρο στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ανήλικη των 15 ετών ήταν συνεπιβάτιδα στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η ανήλικη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

Το δυστύχημα συνέβη στον περιφερειακό δρόμο, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Στη μοτοσικλέτα επέβαινε ο πατέρας ως οδηγός και η 15χρονη ως συνεπιβάτιδα.

Το απορριμματοφόρο ήταν το άλλο όχημα που ενεπλάκη — οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταχύτητα, την πλευρά σύγκρουσης ή ενδεχόμενη εμπλοκή τρίτων παραγόντων, όπως επικρατούσες καιρικές συνθήκες ή τεχνική βλάβη.

«Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά» — πληροφορίες από τις πρώτες αναφορές.

Το γεγονός προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς αφορά την ασφάλεια στον περιφερειακό άξονα που εξυπηρετεί μεγάλες ροές οχημάτων καθημερινά. Η εμπλοκή απορριμματοφόρου υπενθυμίζει την ανάγκη για προσεκτική συνύπαρξη βαρέων οχημάτων και δίκυκλων, ειδικά σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα Περίπου 12:00 Τοποθεσία Περιφερειακή Οδός, έξοδος Νεάπολη (ρεύμα προς ανατολικά) Θύμα 15χρονη, συνεπιβάτιδα μοτοσικλέτας Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς (διακομιδή και θάνατος στη συνέχεια)

Οι κάτοικοι και οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Περιφερειακή Οδό θα πρέπει να αναμένουν πιθανά μέτρα και αυξημένη παρουσία ελέγχων από τις υπηρεσίες, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις όπως αυτή, ο τοπικός σχεδιασμός των μεταφορών και η διαχείριση των βαρέων οχημάτων αναμένεται να τεθούν στη δημόσια συζήτηση.

Το αστυνομικό τμήμα που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του συμβάντος θα παράσχει περαιτέρω ενημέρωση όταν ολοκληρωθούν οι πρώτες διαδικασίες αυτοψίας και συλλογής μαρτυριών. Μέχρι τότε, ζητείται από τους πολίτες να αποφύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και να σεβαστούν την οικογενειακή τραγωδία.

Η είδηση εξελίσσεται και τυχόν νεότερα στοιχεία θα καταχωρηθούν μόλις είναι διαθέσιμα από τις αρμόδιες αρχές ή τα νοσοκομειακά στελέχη.