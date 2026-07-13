Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά — γρήγορη επέμβαση αλλά έρευνα για τα αίτια

Πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν σε 45 λεπτά την πυρκαγιά κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών της Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκε για διερεύνηση.

Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων και επιτυχής αρχικός έλεγχος

Σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 15:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού, σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και δύο ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση. Παράλληλα, συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε περίπου 45 λεπτά να περιορίσουν την φωτιά σε σημείο όπου δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, αποτρέποντας την άμεση απειλή για οικίες στην περιοχή.

Χρονική στιγμή εκδήλωσης: περίπου 15:00 .

. Προσωπικό πυροσβεστικού σώματος: 25 άτομα και 1 ομάδα πεζοπόρων.

άτομα και 1 ομάδα πεζοπόρων. Μηχανοκίνητα και εναέρια μέσα: 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

«Πυρκαγιά σε Χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Κερασιά, του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.» — Πυροσβεστικό Σώμα (ανακοίνωση)

Κίνδυνος, τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες αγροτικών ή παραθεριστικών ακινήτων πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τυχόν οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Εξαιτίας του χαρακτήρα της βλάστησης και της εγγύτητας σε διάσπαρτες κατοικίες, η έγκαιρη ανταπόκριση της πυροσβεστικής ήταν κρίσιμη για την αποφυγή διασποράς της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές. Οι τοπικές υδροφόρες και εθελοντικές ομάδες συνέβαλαν στην επιχείρηση, μειώνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κλίμακα εκκενώσεων ή επιπλέον μέσων.

Διερεύνηση των αιτιών και σημασία για τους κατοίκους

Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς. Η έρευνα αυτή είναι απαραίτητη τόσο για τον εντοπισμό πιθανών ποινικών ευθυνών όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την πρόληψη μελλοντικών συμβάντων.

Για τους κατοίκους του Θερμαϊκού και των γύρω περιοχών της Θεσσαλονίκης, το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη για προσοχή σε μέρες με υψηλό δείκτη κινδύνου: απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κοντά σε κατοικίες, τήρηση απαγορεύσεων για χρήση φωτιάς σε υπαίθριο χώρο και έγκαιρη ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή εστίας φωτιάς.

Παράμετρος Δεδομένα Χρονική στιγμή ~15:00 (13/7) Προσωπικό 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων (2η ΕΜΟΔΕ) Μέσα 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ Χρόνος ελέγχου ~45 λεπτά για να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο Κίνδυνος Κατηγορία 4 (πολύ υψηλός)

Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε επαγρύπνηση, ειδικά σε περιοχές της Θεσσαλονίκης με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας. Οποιαδήποτε νέα πληροφορία για την εξέλιξη της υπόθεσης ή τα ευρήματα της ανακριτικής έρευνας θα ανακοινωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές.