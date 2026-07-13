Επιχειρήσεις κατάσβεσης στον Άγιο Αθανάσιο Χαλκηδόνος — ελεγχόμενο το μέτωπο μετά από μισή ώρα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε το απόγευμα στον Άγιο Αθανάσιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν το μέτωπο σε περίπου μισή ώρα, με επιχειρήσεις επίγειες και εναέριες και συνεχή παρακολούθηση από το ΕΣΚΕΔΙΚ.

Άμεση επέμβαση και οριοθέτηση της φωτιάς

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και σε σωρούς απορριμμάτων ξέσπασε λίγο πριν τις 18:00 σήμερα Κυριακή στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στον Δήμο Χαλκηδόνος της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν το περιστατικό υπό έλεγχο περίπου σε μισή ώρα από την εκδήλωσή του, περιορίζοντας εγκαίρως τη διάδοση του μετώπου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν: προσωπικό της Πυροσβεστικής, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και μέσα από τον εναέριο στόλο. Επιπλέον, στην περιοχή ενεργοποιήθηκαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

35 πυροσβέστες ενεργοποίησαν τις επιχειρήσεις.

πυροσβέστες ενεργοποίησαν τις επιχειρήσεις. 10 πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκαν στο πεδίο.

πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκαν στο πεδίο. 2 ελικόπτερα συνέδραμαν από αέρος.

Μέσο Ποσότητα Πυροσβέστες 35 Πυροσβεστικά οχήματα 10 Ελικόπτερα 2

"Πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Αθανάσιος της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών"

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε κατοίκους της ευρύτερης ζώνης για την ενημέρωση και την ανάγκη ετοιμότητας. Η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο κατοικημένη περιοχή, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς.

Παρακολούθηση και διερεύνηση των αιτιών

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) επέβλεψε την επιχείρηση μέσω drone, συλλέγοντας εικόνες οπτικής και θερμικής κάμερας για την ακριβή αποτύπωση της κατάστασης. Για την εξακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς μεταβαίνει στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Το τοπικό μέτωπο πλέον εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές των αρχών. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η εναέρια συνδρομή συνέβαλαν στην αποφυγή μεγαλύτερης εξάπλωσης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Ακολουθείτε τις οδηγίες των επίσημων αρχών και αποφεύγετε την προσέγγιση των σημείων όπου επιχειρούν δυνάμεις.

Μείνετε σε επιφυλακή για ενημερώσεις από το 112 και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Αν διαμένετε κοντά σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, περιορίστε δραστηριότητες που δημιουργούν σπίθες και διατηρείτε καθαρό χώρο γύρω από τις κατοικίες.

Η κατάσταση παρακολουθείται και τυχόν νέα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κλιμάκιο διερεύνησης θα εργαστεί για να καθορίσει τα αίτια και πιθανούς παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.