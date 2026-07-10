Φωτιά στα υψώματα των Διαβατών: μαύρος καπνός πάνω από τη δυτική Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Ρομά πάνω από τη συμμαχική οδό Ωραιοκάστρου — ενεργοποιήθηκε το 112 και επιχειρούν 9 οχήματα με 18 πυροσβέστες ενώ σηκώθηκε ελικόπτερο.

Ενεργή πυρκαγιά στα ύψη των Διαβατών

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή των υψωμάτων των Διαβατών, σε οικισμό Ρομά πάνω από τη συμμαχική οδό προς Ωραιόκαστρο. Το συμβάν κινητοποίησε την Πυροσβεστική, με αρχικές αναφορές για έντονο, μαύρο καπνό που έγινε ορατός από μεγάλο μέρος της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην περιοχή επιχειρούν επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στις 15:30 ενεργοποιήθηκε το μήνυμα του 112 και δέκα περίπου λεπτά αργότερα, στις 15:40, σηκώθηκε ελικόπτερο για την επιτήρηση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Επί τόπου : 9 οχήματα της Πυροσβεστικής.

: 9 οχήματα της Πυροσβεστικής. Πυροσβέστες : 18 άτομα.

: 18 άτομα. Εναέρια στήριξη : ελικόπτερο σηκώθηκε μετά τις 15:40.

: ελικόπτερο σηκώθηκε μετά τις 15:40. Ειδοποίηση πολιτών: ενεργοποίηση του 112 στις 15:30.

Πιθανοί κίνδυνοι και τοπικές επιπτώσεις

Ο πυκνός μαύρος καπνός υποδεικνύει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι της ευρύτερης ζώνης, ιδιαίτερα όσοι έχουν προβλήματα αναπνευστικών ή καρδιακών παθήσεων, θα πρέπει να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης και να ακολουθούν τυχόν οδηγίες των Αρχών.

Πληροφορίες χρήσιμες για τους κατοίκους

Με βάση τα δεδομένα που έχουν δοθεί έως τώρα, οι δημότες της δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι κάτοικοι των γύρω οικισμών μπορούν να λάβουν υπόψη τα εξής πρακτικά μέτρα:

Περιορίστε την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους σε περιοχές όπου ο καπνός είναι έντονος.

Κλείστε πόρτες και παράθυρα για να μειώσετε την εισροή καπνού σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

Ακολουθήστε ειδοποιήσεις από το 112 και τις τοπικές Αρχές για ενδεχόμενες εντολές εκκένωσης ή κυκλοφοριακούς περιορισμούς.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Υψώματα Διαβατών, οικισμός Ρομά πάνω από συμμαχική οδό Ωραιοκάστρου Επιχειρήσεις 9 οχήματα, 18 πυροσβέστες, ελικόπτερο Ειδοποιήσεις 112 ενεργοποιήθηκε στις 15:30

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη. Η τοπική Πυροσβεστική υπηρεσία παρακολουθεί το μέτωπο και θα παρέχει ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στον κίνδυνο ή στις επιχειρήσεις. Κάθε νεότερο στοιχείο για ενδεχόμενες ζημιές, τραυματισμούς ή επεκτάσεις της φωτιάς θα μεταφερθεί μόλις επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Για την ασφάλεια των κατοίκων, η προσοχή στρέφεται στη διαχείριση του καπνού και στην άμεση ενημέρωση από την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.